Un passo dal cielo 4 trama | Storia | Di cosa parla la fiction | Rai 1

UN PASSO DAL CIELO 4 TRAMA – Questa sera, domenica 7 luglio 2019, il palinsesto televisivo di Rai 1 regala agli spettatori un gradito ritorno. A partire dalle 21.25 va infatti in onda Un passo dal cielo 4, quarta stagione della celebre fiction con protagonista Daniele Liotti.

Quelle che vanno in onda a partire da stasera non sono le nuove puntate della serie tv: la quarta stagione è già andata in onda nel 2017. In attesa della quinta stagione, però, viale Mazzini ha pensato di rimandare in onda i vecchi episodi.

Un modo per rinfrescare la memoria degli appassionati e allo stesso tempo riempire lo slot della domenica sera, lasciato vuoto dalle trasmissioni invernali come Che Tempo Che Fa.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 4

Ma di cosa parla Un passo dal cielo 4? Qual è la trama della fiction? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla storia che c’è dietro il film.

Un passo dal cielo 4 trama | Dove eravamo rimasti al termine della terza stagione

Nel corso delle prime tre stagioni di Un passo dal cielo ne sono successe davvero di tutti i colori. Ricordiamo che la serie racconta la vita del comandante del Corpo forestale di San Candido, in Trentino, che vive una serie di avventure legate sia al lavoro, sia alla sua vita privata.

Nelle prime tre stagioni, il comandante in questione era Pietro Theiene, interpretato da Terence Hill. Nel corso delle puntate, gli spettatori hanno scoperto che – sebbene il comandante si mostrasse sempre sorridente e molto concentrato sul lavoro – in cuor suo vive un periodo di fortissimo dolore dovuto alla morte della moglie.

Sua cognata, Claudia, lo ritiene responsabile della morte di sua sorella, avvenuta durante una scalata. Così, Pietro deve far capire alla cognata di non avere nessuna colpa e allo stesso tempo rimanere vicino al nipote Giorgio. Ci riesce alla fine della prima stagione.

Nella seconda stagione di Un passo dal cielo, Pietro soccorre inutilmente una ragazza, Anja, uccisa in circostanze misteriose. Tutta la stagione è basata sulle indagini di Pietro, per scoprire l’assassino e il movente, nonché cosa nascondeva la stessa Anja.

Nella terza stagione, infine, Pietro aiuta un’ex prostituta a ritrovare il figlio. Mentre si intrecciano le storie anche personali di tutti gli altri protagonisti della serie, Pietro decide di lasciare San Candido per lavorare in Nepal.

Dove vedere in tv e in streaming Un passo dal cielo 4

Un passo dal cielo 4 trama | Di cosa parla il film

Al comandante Theiene, nella quarta stagione, subentra un nuovo comandante, Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Come il suo predecessore, anche il comandante Neri vive un periodo di forte angoscia personale.

Si scopre così che l’uomo è in crisi per la morte del figlio. Inoltre la moglie Liva, che vive in una comunità religiosa gestita da Kroess (detto il maestro), lo ha lasciato.

Francesco vuole capire il motivo per cui la moglie lo ha lasciato e comincia a non fidarsi di Kroess, ritenendolo anzi implicato in un omicidio.

Nel frattempo Nappi è geloso della new entry Fedez (che interpreta se stesso), perché si contende l’interesse di Eva; la loro relazione è minacciata anche da Cristina, sorella di Huber, innamorata a sua volta del commissario.

Come si evolverà la storia dei vari personaggi? Non vi resta che seguire Un passo dal cielo 4, ogni domenica sera su Rai 1.

Il cast completo della fiction