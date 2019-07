Un passo dal cielo 4 cast completo | Elenco attori | Personaggi | Daniele Liotti

UN PASSO DAL CIELO 4 CAST – Torna su Rai 1 Un passo dal cielo, la celebre fiction con protagonista prima Terence Hill (nelle prime tre stagioni) e poi Daniele Lotti (nella quarta).

La quarta stagione della serie, andata in onda per la prima volta nel 2017, viene riproposta in prima serata la domenica, a partire dal 7 luglio 2019, sempre su Rai 1. Viale Mazzini, dunque, in un periodo in cui – complice l’inizio dell’estate e il calo di spettatori medi nel corso della giornata – i palinsesti si svuotano, decide di giocarsi le repliche di una delle sue fiction più amate.

Gli spettatori, dunque, per qualche settimana faranno un ripasso della storia di Un passo dal cielo 4, con le repliche degli episodi della quarta stagione, in attesa della quinta, che potrebbe arrivare nel prossimo autunno.

Ma qual è il cast completo di Un passo dal cielo 4? Chi sono gli attori che recitano al fianco di Daniele Liotti e quali personaggi interpretano? Di seguito, tutte le informazioni.

Un passo dal cielo 4 cast | L’elenco completo degli attori

Come già anticipato, nella quarta stagione di Un passo dal cielo Terence Hill è uscito dal cast. Il suo personaggio, il comandante Theiene, al termine della terza serie si è trasferito, lasciando il posto al nuovo comandante del Corpo forestale di San Candido, Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti.

Ma oltre a Liotti, sono tanti gli attori che fanno parte della quarta stagione della fiction. Con una new entry, il rapper Fedez, che interpreta se stesso provocando un po’ di scompigli all’interno delle relazioni tra i vari personaggi.

Di seguito, il cast completo di Un passo dal cielo 4, su Rai 1:

Daniele Liotti – Comandante Neri

Pilar Fogliati – Emma

Francesca Piroi – Zoe

Enrico Ianniello – Vincenzo

Rocio Munoz Morales – Eva

Alice Torriani – Cristina

Tommaso Ramenghi – Tommaso

Caterina Shulha – Natasha

Francesco Salvi – Roccia

Daniela Virgilio – Livia

Fedez – se stesso

