Tour de France 2019 risultato seconda tappa | Vincitore | Chi ha vinto | Oggi 7 luglio

TOUR DE FRANCE 2019 RISULTATO SECONDA TAPPA – La seconda tappa del Tour de France 2019, una cronometro a squadre di soli 27 chilometri nel cuore di Bruxelles (in Belgio), è stata vinta dal team Jumbo-Visma, quello della maglia gialla Mike Teunissen, che ha chiuso in 28’57”.

Con questo fantastico tempo, che ha staccato di 20 secondi il team Ineos di Bernal e Thomas (con 29’18” e la straordinaria media di 56,5 km/h), Teunissen ha rafforzato ancora di più la sua maglia gialla.

Per quanto riguarda i distacchi tra gli altri big, da segnalare le buone prestazioni della Sunweb (Kelderman), Education First (Uran), Bahrein-Merida (Nibali) e Astana (Fuglsang). Malissimo, invece, la Movistar di Quintana e Landa.

Soddisfacente il risultato di oggi per il nostro Vincenzo Nibali, che rispetto ai principali avversari ha perso solo 16″ da Bernal e Thomas e 3″ da Pinot. Ne ha guadagnati invece 6 su Fuglsang e Adam Yates, 29 su Quintana, Valverde e Landa, 42 su Porte e 43 su Bardet.

Come da definizione, la crono di oggi era una tappa per velocisti, che però poteva dire qualcosa anche per quanto riguarda la classifica generale del Tour de France 2019. Decisivo, a questo proposito, era il distacco tra i vari big.

Determinante invece ai fini della vittoria di tappa era l’ordine di partenza delle 22 squadre. Per primo (alle 14.30) è partito il team INEOS, mentre per ultimo il team Jumbo-Visma, con la maglia gialla Mike Teunissen.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Tour de France 2019 risultato seconda tappa | Classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA TAPPA

1. Jumbo-Visma in 28’57”

2. Team Ineos +20”

3. Deceuninck-Quick-Step +21”

4. Team Sunweb +26”

Katusha-Alpecin +26”

Ef Education First +27”

CCC Racing Team +31”

Groupama-Fdj +32”

Bahrain-Merida +36”

Mitchelton-Scott +40”

Astana +41”

Bora-Hansgrohe +46”

Cofidis +43”

Dimension Data +44”

Lotto Soudal +47”

Uae Team Emirates +1’03”

Movistar +1’05”

Trek-Segafredo +1’08”

Ag2r La Mondiale +1’09”

Total Direct Energie +1’42”

Arkea-Samsic +1’51”

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA TAPPA

1 MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 34” – B : 10” –

2 WOUT VAN AERT 88 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –

4 TONY MARTIN 86 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –

5 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 04H 51′ 44” + 00H 00′ 10” – –

6 GIANNI MOSCON 5 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –

7 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –

8 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –

9 DYLAN VAN BAARLE 8 TEAM INEOS 04H 52′ 04” + 00H 00′ 30” – –

10 ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 52′ 05” + 00H 00′ 31” – –

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2019

DOVE VEDERE LE TAPPE DEL TOUR