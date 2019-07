Streghe streaming | Rai 2 | Dove vedere in tv | Diretta | RaiPlay | On demand

STREGHE STREAMING – Da domenica 7 luglio 2019 arriva in televisione una nuova serie che s’intitola Streghe; si tratta del reboot dell’omonima serie degli anni ’90 che aveva per protagoniste le sorelle Halliwell, interpretate da Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan e Alyssa Milano.

A distanza di anni, Jessica O’Toole, Amy Rardin e Jennie Snyder Urman hanno pensato di iniziare tutto da capo creando un omonimo reboot che ha spaccato in due i fan della serie: c’è chi per partito preso ha deciso di schierarsi contro, chi invece ha constatato le differenze tra le due serie e chi invece ha apprezzato il tentativo.

Cosa troveremo in questo reboot? Molte differenze, prima tra tutte le sorelle protagoniste: non ci sono più le Halliwell di San Francisco ma le sorelle Vera di HillTown, una cittadina universitaria del Michigan.

Mel e Maggie scoprono di avere una sorellastra Macy dopo la morte improvvisa della madre; al tempo stesso, le tre ragazze scoprono di essere delle streghe.

Ma dove vedere Streghe? In tv o in streaming?

Streghe streaming | Dove vedere in tv

La nuova serie televisiva va in onda da domenica 7 luglio 2019 in prima serata, ore 21:05, su Rai 2.

Il canale disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche nella versione HD al 502.

Chi possiede Sky, può collegarsi a Rai 2 pigiando il tasto 102 del proprio telecomando.

Streghe streaming | Dove vedere in diretta

Se non avete la televisione, non dovete preoccuparvi perché Streghe sarà disponibile anche in diretta streaming. Come? Tramite RaiPlay. Il servizio di streaming messo a disposizione dalla Rai permette all’utente di usufruire dei propri prodotti in maniera del tutto gratuita (previo registrazione, anche tramite Facebook).

Tutto quello che dovete fare è accedere a RaiPlay, registrarvi e godervi i programmi.

Grazie alla funzione on demand, inoltre, potrete recuperare gli episodi già trasmessi anche dopo la messa in onda. Quindi, anche per ammazzare il tempo in treno o in autobus, o nei momenti morti della giornata, RaiPlay con l’on demand vi permette di recuperare la puntata sia tramite sito che app, disponibile per iOS e Android.