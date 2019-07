STREGHE CAST – Arrivano le streghe su Rai 2 in versione reboot. Ricordate l’amata serie degli anni ’90 che in Italia arrivò proprio sul secondo canale della Rai? Ebbene, anni dopo Jessica O’Toole, Amy Rardin e Jennie Snyder Urman hanno deciso di crearne un reboot (reboot significa nuova versione, riedizione, quindi ricrea una stessa storia con i suoi personaggi dall’inizio).

Arrivata negli Stati Uniti nel 2018, la prima stagione di Streghe approda su Rai 2 da domenica 7 luglio 2019.

I fedelissimi allo Streghe originale potrebbero storcere un po’ il naso davanti a questo tentativo di reboot perché, nonostante la traduzione letterale dall’inglese, questa versione non è un ricominciare da capo ma alterare la trama.

Tutto quello che c’è da sapere su Streghe

A differenza della serie originale, le protagoniste del reboot sono tre giovani adolescenti che devono apprendere come gestire i loro poteri nella cittadina di Hilltown.

Chi fa parte del cast? Vedremo qualche attore della serie originale?

Streghe cast | Attori e personaggi

Partiamo dalle tre sorelle Vera (e non Halliwell). La prima, Macy, è la sorellastra più anziana, una donna pratica, timida con un tocco nerd che ha un dottorato di ricerca in genetica molecolare e arriva a HillTown dopo aver accettato un lavoro all’università locale. A interpretarla è Madeleine Mantock, che ha recitato in Casualty, The Tomorrow People e Into the Badlands.

Mel, la sorella di mezzo, è una femminista e attivista schietta, si è laureata nel dipartimento degli studi femminili della Hilltowne University e ha un rapporto altalenante con Niko. A interpretarla è Melonie Diaz, che abbiamo visto negli episodi di Elementary, Law & Order, Girls e Rizzoli & Isles.

La terza sorella, la minore, è Maggie che studia all’università e conta su una personalità spumeggiate e ha seria difficoltà ad accettare inizialmente la sua natura di strega perché vuole essere benvista da tutti. A interpretarla è Sarah Jeffery, che ha recitato in Wayward Pines, Shades of Blue e X-Files.

La trama al completo di Streghe

Nel cast di Streghe vediamo anche Rupert Evans che interpreta il professore Harry Greenwood, l’angelo bianco assegnato alle sorelle, colui che ha il compito di proteggerle e guidarle. Nella vita precedente, Harry era un attore nella capitale inglese prima di essere reclutato nei servizi segreti.

Poi abbiamo Nick Hargrove nelle vesti di Parker Caine, Valerie Cruz che interpreta la madre morta delle ragazze Marisol Vera.

E ancora abbiamo Ellen Tamaki che interpreta Niko, Aleyse Shannon che interpreta jada Shields, Ser’Darius Blain nelle vesti di Galvin Burdette e Natalie Hall che interpreta Lucy.

Streghe va in onda da domenica 7 luglio 2019 su Rai 2.

Dove vedere in tv e streaming Streghe