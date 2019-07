Stasera in tv | 7 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Un passo dal cielo 4 | Vittoria e Abdul | Streghe | Come ti rovino le vacanze

STASERA IN TV 7 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 7 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 7 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Un passo dal cielo 4 – La maschera del diavolo

Questa sera Rai 1 propone le repliche della quarta stagione della fiction Un passo dal cielo, con Daniele Liotti.

Trama: A San Candido arriva il nuovo capo della forestale, Francesco Neri e una giovane etologa, Emma, giunta per occuparsi di un progetto sul reinserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia, lei cerca con fatica di portare avanti il progetto del bed and breakfast, ma larrivo di una star a San Candido, giunta lì appositamente per Eva, cambierà le carte in tavola. La polizia e la forestale vengono messe in allarme dalla scomparsa di due ragazze, una delle quali viene ritrovata legata in un campo e con una maschera da krampus sul volto.

Il cast completo di Un passo dal cielo 4

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles La testa del serpente

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Streghe

Su Rai 2 questa sera arriva un appuntamento molto atteso da molti spettatori, ovvero il ritorno della fiction Streghe. Non si tratta, però, dei nuovi episodi della vecchia serie degli anni Novanta, bensì un remake. Le puntate in onda stasera sono Il potere del trio, Il prisma delle anime e Prendere per la gola.

Trama: Dopo la morte della madre in circostanze misteriose, alle figlie Mel e Maggie si presenta Macy, una giovane donna che dichiara di essere la loro terza sorella. Harry, un Angelo Bianco, spiega tutto alle 3 ragazze.

Tutto quello che c’è da sapere sul cast di Streghe

Le anticipazioni del primo episodio

Ecco il trailer (SUB-ITA:

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Indovina chi viene a cena *La sagra famiglia*

21:15 – Flightplan- Mistero in volo

Questa sera Rai 3 arriva il film Flightplan- Mistero in volo, con Jodie Foster, Kate Beahan, Sean Bean, Peter Sarsgaard, Marlene Lawston.

Trama: In volo su un aereo diretto a NewYork, Kyle riporta a casa la salma del marito morto suicida. Con lei viaggia la figlia Julia. Mentre è in volo si addormenta e quando si sveglia la figlia non c’è più e con lei ogni traccia della sua salita a bordo.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:35 – Faccia da schiaffi

21.25 – Quarto grado

Su Rete 4 questa sera arriva una nuova puntata di Quarto grado, il programma condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi che racconta i principali fatti di cronaca nera e i cold case in Italia.

Stasera in tv 7 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Vittoria e Abdul

Su Canale 5 stasera c’è il film Vittoria e Abdul, con Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Tim Pigott-Smith, del 2017.

Trama: Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene scelto esclusivamente in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

Il cast completo di Vittoria e Abdul

Ecco il trailer:

Guida tv 7 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Come ti rovino le vacanze

Su Italia 1 questa sera è in programmazione il film Come ti rovino le vacanze, commedia del 2015 con Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Beverly D’Angelo, Chevy Chase, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Charlie Day, Leslie Mann, Keegan Michael Key, Alkoya.

Trama: Rusty Griswold, giovane padre, nel tentativo di mantenere unita la propria famiglia sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti grazie a un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi più amato dalle famiglie americane.

Ecco il trailer:

Programmi tv 7 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Emanuela Orlandi, il cielo sottosopra

Questa sera su La 7 una nuova puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori. L’episodio di oggi riguarda il caso di Emanuela Orlandi, scomparsa misteriosamente nel 1983 a Roma e mai più ritrovata.

Programmi tv 7 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:25 – Studio Moto – GP (diretta)

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:35 – Italia’s Got Talent – Best Of

Su Tv 8 questa sera arriva il Best of di Italia’s Got Talent, con una raccolta delle migliori esibizioni dell’ultima edizione dello show.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

18:55 – Spider-Man

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Spider-Man 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Spider-Man 2, secondo capitolo della celebre saga del supereroe mascherato interpretato da Tobey Maguire.

Trama: Sono trascorsi un paio di anni da quando Peter Parker , memore delle esperienze passate in cui ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà di riuscire a conciliare la vita normale con quella da supereroe, ha preso la decisione di rinunciare a Mary Jane, la ragazza che ama da sempre, per dedicarsi completamente all’essere Spider-Man. Intanto il suo amico Harry Osborne è sempre accecato dalla voglia di vendicare la morte del padre uccidendo l’Uomo Ragno. Nel momento in cui Peter prova ad essere una persona normale , ecco che il suo destino torna a ricordagli che “da un grande potere derivano grandi responsabilità” . Un nuovo nemico , infatti , il Doctor Octopus, minaccia la città, e solo lui può fare qualcosa per fermarlo.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno oggi continua lo spettacolo di Wimbledon, il torneo sull’erba più famoso e importante del circuito annuale di tennis. Rigorosamente in diretta. Stasera in tv 7 luglio | Sky Uno 19:20 – Mollo tutto e cambio vita

20:20 – Mollo tutto e cambio vita

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera arriva una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel.