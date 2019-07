Previsioni meteo oggi 7 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 7 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 7 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 7 luglio 2019 | NORD

Sarà una domenica 7 luglio abbastanza nuvolosa al Nord: sia sull’arco Alpino che su tutta l’area del Nord-Est, infatti, ci saranno annuvolamenti compatti con rovesci e temporali anche di forte intensità.

Sul resto del Nord Italia, invece, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con un graduale annuvolamento nelle ore centrali della giornata.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro della nostra penisola il cielo sarà sereno, con nuvole alte durante la giornata, ma senza precipitazioni di rilievo.

Nelle ore centrali e nel pomeriggio, invece, si attende una concentrazione di nubi più dense a ridosso dei rilievi, con temporali occasionali.

SUD E SICILIA

Bel tempo senza alcuna eccezione al Sud e in Sicilia. Sarà una giornata di sole e temperature medio-alte, l’ideale per andare al mare.

Previsioni meteo oggi domenica 7 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in rialzo su Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Calabria Ionica e Sicilia tirrenica. Al contrario, saranno in diminuzione su Friuli e Campania e stazionarie nel resto della penisola.

Per quanto riguarda le massime, si registrerà un calo sulle Alpi, in Toscana, Lazio e Campania settentrionali, mentre ci sarà un aumento su Basilicata, Calabria, Puglia e Isole maggiori.

VENTI

I venti saranno da deboli a moderati su tutte le regioni del Nord, dal Piemonte alla Liguria, passando per Pianura Padana e Lombardia.

Sul resto del paese ci saranno invece venti meridionali. In tutta Italia si prevedono rinforzi nel corso della giornata.

MARI

Poco mossi tutti i mari, tranne il mar Ligure e il Tirreno settentrionale, che saranno invece da mossi a localmente molto mossi.

In Europa mai così caldo come nell’ultimo anno. A giugno previsti 45 gradi