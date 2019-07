Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni della settimana 8-14 luglio 2019 | Classifica segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 8 – 14 LUGLIO 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dall’8 al 14 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 8-14 luglio 2019

Anche in questa settimana, come nella precedente, voi dell’Ariete sarete piuttosto irascibili. Il proposito per questi sette giorni è di imparare a controllare i vostri nervi per evitare incomprensioni inutili. Rimandate alla prossima settimana qualsiasi decisione importante della vostra vita. Sul lavoro, invece, riuscirete a togliervi diverse soddisfazioni.

Inizia per voi una settimana molto importante dal punto di vista dei sentimenti. Siete in netta ripresa dopo un periodo “no” e adesso volete fare tutto per bene per evitare di sperperare questa ondata di buona fortuna. In settimana riuscirete anche a risolvere alcune incomprensioni in famiglia per motivi economici. Se siete single, divertitevi con gli amici, ma occhio a qualche incontro galante. Sul lavoro, mettetevi più in discussione.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

La vostra situazione amorosa è abbastanza tragica. Avete molto da lavorare per tornare ai fasti di un tempo. Nel frattempo, avete molti grattacapi a causa del vostro lavoro: nutrite molti dubbi. È questo ciò che volevate? Mentre vi interrogate, ricordatevi che lo stipendio però vi serve moltissimo, visto che non navigate nell’oro.

Amici del Cancro, in questa settimana per voi arriverà il momento di dichiarare finalmente i vostri sentimenti alla persona amata. Le stelle – e soprattutto Venere – saranno al vostro fianco in questo importante passo. La risposta che riceverete sarà l’arbitro che deciderà se la vostra sarà una settimana positiva o meno, anche per le ripercussioni sul vostro umore e quindi sul lavoro. Non siate troppo perfezionisti.

Il prossimo fine settimana si prospetta interessante come non mai. Vi attende un appuntamento galante, durante il quale vivrete bellissime emozioni. Ma prima c’è tutta una settimana da affrontare: siate concentrati sul lavoro e fate attenzione alle discussioni che possono sorgere in famiglia. Evitate di accumulare stress inutile.

Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio | Vergine

È stato un periodo difficile per voi della Vergine, ma adesso che è quasi definitivamente alle spalle avete bisogno di rimettervi in gioco. In amore, soprattutto. Ecco perché le stelle consigliano di uscire il più possibile, conoscere nuova gente e divertirvi. Sul lavoro, d’altronde, siete ben coperti: sarà un’estate molto fortunata, ma è tutto merito del vostro talento, riconosciuto da tutti.

Qualche pensiero di troppo in amore. Pensate spesso a una persona che ormai appartiene al vostro passato e vi interrogate su come abbia fatto a mettere una pietra sopra a una storia tanto importante. Ma vivere nel passato non va bene per voi. Le stelle, in questa settimana, vi spronano a reagire e a proiettarvi finalmente nel futuro. Anche perché non sarà poi così male: ritroverete l’equilibrio che cercate.

Amici dello Scorpione, in questa settimana avete un alleato di spessore: Venere. Dunque, si prospettano giorni di fuoco in amore, per voi e per il vostro partner. Se siete single, invece, forse si avvicina il momento di iniziare a guardarvi nuovamente attorno. Non mancheranno però i problemi: qualche acciacco in famiglia vi darà da pensare. Fate qualche taglio alle vostre spese se non volete rimanere a tasche vuote.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Per voi del Sagittario non sarà una settimana facile. Qualcuno di voi deve risolvere una grave crisi d’amore con il partner, mentre altri hanno avuto solo qualche incomprensione di gran lunga più semplice. Sul lavoro, invece, siete in netto miglioramento. Finalmente sono alle spalle tutti i dubbi sulla vostra professione.

Acque agitate in amore, a causa di una vostra decisione molto dura che coinvolge anche il partner. Non temete, però: nonostante abbiate scelto di privilegiare il lavoro, chi vi ama davvero sa capire la vostra scelta. Date solo il tempo sufficiente a metabolizzare il tutto. Nel frattempo, siete già proiettati alla nuova avventura professionale che vi attende. E non vedete l’ora di iniziare.

Amici dell’Acquario, è il momento di liberarvi di tutto ciò che vi fa soffrire nella vostra relazione d’amore. Se ultimamente avete vissuto una crisi, forse avete capito che è il momento giusto per tagliare i ponti e ricominciare. A volte una decisione che sembra dura all’inizio poi si rivela corretta. Sul lavoro nell’ultima settimana siete stati molto polemici con i superiori. È il caso di farvi perdonare.

Avete ritrovato quella passione che cercavate ormai da troppo tempo. Merito di una persona speciale, ma anche vostro, che avete capito come rimettervi in gioco. Godetevi il momento, ma non adagiatevi troppo: anche se la vostra situazione è in miglioramento, dovrete lottare per mantenerla. Ottime notizie anche sul lavoro.