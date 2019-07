Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 8 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, lunedì 8 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, questo lunedì partirà un po’ a rilento. Vi sentite stanchi, stressati, fiaccati dal caldo. Il risultato? Sarete più irascibili del solito e in tanti penseranno che forse è meglio starvi lontani. Le stelle vi consigliano di lavorare di più sulla vostra pazienza. Inoltre, iniziate a interrogarvi sulle vostre prospettive future, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Siete abbastanza nervosi, a causa di alcuni problemi economici ma anche per alcune incomprensioni di troppo dal punto di vista lavorativo. Che fare? Il vostro problema principale è che siete troppo ansiosi, per cui affrontate con grossa preoccupazione ogni incarico che vi viene affidato. Le stelle vi consigliano di non aver paura di sbagliare. Anche da queste esperienze si cresce.

Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2019 | Gemelli

Sarà un inizio di settimana decisamente sopra la media per voi dei Gemelli. In questi giorni sentirete il bisogno di fare più sport ed essere più attivi da molti punti di vista. Amate il dialogo in famiglia e in questo lunedì ne avrete bisogno per sfogarvi, soprattutto perché avete molte perplessità sul vostro lavoro e volete parlarne con qualcuno che sappia consigliarvi.

In questo lunedì per voi si spalancano le porte del futuro. Sarete davanti a un bivio e sentirete tutta la responsabilità della scelta che andrete a fare. Iniziare un nuovo progetto, con i rischi che ne conseguono, oppure mantenere l’attuale status quo, senza però esserne convinti del tutto?

Amici del Leone, per voi si prospetta un lunedì super. Le stelle saranno al vostro fianco, come anche in tutta l’estate: in amore vivrete momenti indimenticabili. E qualcuno di voi inizierà persino a pensare alle nozze o a una convivenza. Se siete single, invece, incontri importanti in vista.

Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2019 | Vergine

Siete in grande recupero, dal punto di vista fisico e mentale. Avete passato un periodo molto difficile, a causa di una crisi in amore e soprattutto del grande stress legato al vostro lavoro. Adesso che entrambe le situazioni sembrano essersi sistemate, cercate soltanto il relax. E lo troverete in questo lunedì.

Sarà per voi un lunedì abbastanza sottotono. Alcuni fatti accaduti la scorsa settimana vi hanno buttato giù di morale. È stato un periodo in cui, sul lavoro, avete lottato duramente per emergere, ma anche per far valere i vostri diritti. Sembra però che al momento non sia cambiato nulla. Vi sentite frustrati. Oggi è meglio non prendere decisioni affrettate, aspettate giorni migliori.

La Luna inizia a transitare nel vostro segno e vi garantisce un buon periodo dal punto di vista amoroso. Avete voglia di fare nuovi progetti e condividerli con il partner, ma allo stesso tempo non volete accelerare troppo, soprattutto se la vostra storia non è così “matura”. Sarà invece un periodo di riflessioni sul lavoro. Iniziate a guardarvi intorno per nuove occasioni.

Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2019 | Sagittario

L’estate vi porta sempre buonumore e quest’anno non sarà da meno. Vi svegliate con il sorriso sulle labbra, nonostante sia lunedì, e andate a lavoro volenterosi (ma con un pensiero alle vostre ferie). Sarà un’ottima giornata anche dal punto di vista delle relazioni, soprattutto in famiglia.

Iniziate la settimana con il piede sbagliato e questo vi porterà una dose di cattivo umore difficile da smaltire. Per fortuna, per, già nel pomeriggio sarà tutto alle spalle, grazie soprattutto al vostro partner e alla vostra famiglia. Attenzione invece alle spese: ultimamente avete avuto le mani bucate, occhio al portafogli.

Amici dell’Acquario, non è un periodo semplice per voi. Alcuni hanno avuto dei fastidi fisici, altri dei problemi di salute. Dopo tanta sofferenza, però, per voi si apre una settimana decisamente positiva. Quindi guardate al futuro con il sorriso e tenetevi stretti gli amici, che sanno sempre come tirarvi su.

Per voi dei Pesci sarà un lunedì senza infamia e senza lode. La vostra testa è già proiettata all’autunno, dal punto di vista lavorativo. Questa estate sarà solo un periodo per ricaricare le batterie in vista dell’arduo compito che vi spetta da settembre. Ma siete motivati e convinti. Passate del tempo con i vostri familiari.