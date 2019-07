Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 7 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 7 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi domenica 7 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 7 luglio 2019 | Toro | Cancro | Vergine | Bilancia

Secondo Paolo Fox, domani tra i segni fortunati vedremo il Toro: avete voglia di andare avanti, organizzare nuovi progetti e puntare a un futuro radioso. Bene, quest’oggi avrete tutte le carte in tavola per farlo.

Tempo di ripresa per il Cancro, che ha vissuto un po’ di turbolenze in amore lo scorso mese e adesso invece sembra avere tutta l’intenzione di volersi riprendere. Giornata positiva anche per la Vergine, che può finalmente gestire l’amore a cuor sereno, senza dolore.

La Bilancia è alla ricerca di serenità e quest’oggi la troverà, nel frattempo anche lo Scorpione può contare su un grande supporto sentimentale, perché il partner è ben intenzionato a farlo sentire amato e apprezzato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 7 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è l’Ariete, troppo impegnato con i suoi pensieri per dare corda al partner che invece esige determinate attenzioni.

Altro segno che se la vedrà brutta sono i Gemelli che avvertiranno una certa agitazione quest’oggi, prestate attenzione all’attività fisica e anche al lavoro.

Giornata no anche per il Leone, che non vuole prendere decisioni per gli altri.

Giornata controversa per il Sagittario, dovreste provare a rilassarvi e trovare un po’ di pace, state affrontando troppe cose contemporaneamente e questo non aiuta la vostra testa.

Giornata di riflessione per il Capricorno, soprattutto di tipo sentimentale. Anche l’Acquario dovrebbe rallentare un po’, ritmi troppo frenetici. Domenica agitata anche per i Pesci, a causa di qualche delusione.

