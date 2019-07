Oroscopo Paolo Fox 7 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 7 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 7 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2019 | Previsioni

Cari Ariete, quest’oggi avrete la testa da un’altra parte. Quanti pensieri! Sarà a causa di questa distrazione che trascurate ampiamente l’amore? Pessimo errore. Non dovete lasciare il vostro partner in disparte, cercate di coinvolgerlo anche nelle vostre problematiche, altrimenti che amore è?

Cari amici del Toro, questa sarà una giornata positiva secondo Paolo Fox. Avete voglia di pensare al futuro, così avete iniziato a mettere in piedi alcuni progetti che daranno i loro frutti soltanto andando avanti per la strada appena intrapresa. Approfittate delle stelle buone per dedicarvi anche al lato sentimentale.

Cari Gemelli, questa non sarà una giornata piacevole per voi, una domenica sottotono e in preda all’agitazione. Occhio all’attività fisica, la state trascurando troppo negli ultimi tempi, forse anche a causa del lavoro che vi crea un problema un giorno sì e l’altro pure.

Cari amici del Cancro, siete in fase di recupero. Il mese di giugno ha messo a dura prova la vostra resistenza, soprattutto sentimentale, ma adesso è tutto in discesa, potete star tranquilli. Lasciatevi le cattive sensazioni alle spalle e approcciatevi ai nuovi amori.

Cari Leone, questa sarà una giornata di nervosismo per voi. In genere amate avere tutto sotto controllo, ma quest’oggi vi peserà non poco prendere le decisioni anche per conto di terzi. Occhio al denaro, potreste spendere troppo in balia dei saldi estivi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, periodo di forza per voi. Avete finalmente trovato il coraggio di affrontare l’amore in modo pacifico e sereno, senza dolore, quello lasciatelo per tempi peggiori. Analizzare al meglio la situazione e poi agite di conseguenza.

Cari amici della Bilancia, avete bisogno di tranquillità e potreste puntare a qualche gita fuori porta. Una giornata al mare oppure godersi l’aria pulita della montagna potrebbe aiutarvi a ripristinare i neuroni. Provate a dimenticare i problemi, soprattutto quelli con il partner.

Cari Scorpione, le stelle vi sorridono secondo Paolo Fox. L’amore è il vostro punto di forza, se avete sperimentato una separazione in passato questo è il momento giusto per rimettersi in gioco, andare avanti e non pensarci più. Unica pecca della giornata il lavoro che non vi soddisfa più come una volta, ma dovete saper scendere a compromessi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, provare a riposarvi quest’oggi. Paolo Fox e le sue stelle vi consigliano di rilassarvi, provare a evitare di pensare a tutto quello che bolle in pentola perché vi metterà soltanto a dura prova.

Cari Capricorno, questo è il momento perfetto per dedicarvi alla riflessione, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Qualche problema di cuore ha rotto l’equilibrio e adesso dovete cercare di trovare un punto d’incontro.

Cari Acquario, negli ultimi mesi avete lavorato sodo ed è arrivato il momento di riposarvi. Peccato che vi risulti difficile, siete abituati al ritmo frenetico della vita e non è nel vostro stile starvene con le mani in mano, anche soltanto per una giornata.

Cari Pesci, questa sarà una domenica agitata per voi. Una delusione in arrivo vi ha messo di pessimo umore, un tiro mancino che non vi aspettavate e che fate fatica ad accettare.

