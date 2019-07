Oroscopo di oggi 7 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 7 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 7 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 7 luglio 2019

Cari Ariete, quest’oggi vi metterete alla prova come non avete mai fatto… nell’ultimo mese. Avete fatto vincere la pigrizia di recente, ma siete stanchi di giocare sempre in panchina, spetta anche a voi fare goal! E allora rimboccatevi le maniche, alzatevi dalla panchina e correte in campo, al vostro datore di lavoro potrebbe piacere questa vostra energia.

Cari Toro, la domenica per voi non sarà calma e pacifica, anzi. Alcuni problemi sono spuntati fuori, anche di natura economica e per conto di terzi, quindi vi toccherà risolverli con estrema urgenza. La famiglia crea un po’ di disagio.

Oroscopo di oggi 7 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata importante per l’amore sarà quella di oggi. Da tempo il vostro partner esigeva più attenzioni e questa domenica potrete dargliele con gli interessi. Organizzate qualcosa di romantico per alleggerire il carico di dolore degli ultimi giorni.

Cari amici del Cancro, potreste fare nuovi incontri quest’oggi. Le stelle sono favorevoli all’amore, ma non aspettate che il principe azzurro bussi alla vostra porta, andate a caccia per conto vostro; anche perché, a dirla tutta, il principe azzurro potrebbe non esistere!

Cari Leone, quella di oggi sarà una domenica intensa per voi che amate mantenere sempre il controllo su tutto e tutti. Quest’oggi dovrete cedere il timone a qualcun’altro e la cosa non vi andrà giù. Evitate polemiche inutili e godetevi il relax finché c’è.

Oroscopo di oggi 7 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, domenica cupa quella che arriva per voi. Un battibecco recente vi ha messo di malumore e rifletterete quest’atteggiamento anche sugli altri. Non tutti avranno la pazienza di sopportarvi, quindi occhio a non aggiungere altri litigi nella vostra lista.

Cari amici della Bilancia, avete deciso di rimettervi in gioco, l’amore adesso non vi spaventa più. Nonostante qualche delusione passata, siete consapevoli di non poter rivivere costantemente gli errori del passato, non se non c’è rimedio, quindi tanto vale andare avanti e vedere cosa c’è.

Cari Scorpione, in arrivo qualche lamentela da parte del datore di lavoro. Non prendetela a male, dovete anche saper incassare i colpi oltre che a darli e talvolta le critiche costruttive servono per crescere. Non siate troppo permalosi.

Oroscopo di oggi 7 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata prettamente estiva per voi sarà quella di oggi. Sole, mare e tanto divertimento: li cocktail della domenica è vostro. Evitate di pensare ai disagi del lunedì, per quello avrete tempo.

Cari Capricorno, stringete un po’ i denti e vedrete che il riposo arriverà presto. Il lavoro non vi elettrizza più come una volta, forse necessitate di un cambiamento ma avete troppa paura per metterlo in pratica, voi esseri abitudinari.

Cari Acquario, le stelle vi suggeriscono di coltivare di più le amicizie quest’oggi, soprattutto quelle trascurate lo scorso mese a causa del lavoro, che è diventato intenso e frustrante. Vi servirebbe proprio una bella chiacchiera in amicizia.

Cari Pesci, giornata scoppiettante la vostra quest’oggi. Siete pronti a cimentarvi in una nuova impresa, l’idea della novità vi attira come le falene alla luce, soprattutto in amore. Non volete più guardarvi indietro, da oggi in poi avanti tutta!

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.