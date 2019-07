Oroscopo di domani | 8 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 8 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 8 luglio 2019:

Oroscopo di domani 8 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Per voi dell’Ariete sarà una giornata interlocutoria: state aspettando delle grosse novità dal punto di vista del lavoro, ma non è ancora il momento giusto. Per il resto, Venere in quadratura farà sì che possiate passare qualche momento spensierato con il partner, dopo un periodo decisamente difficile. Godetevi qualche momento di relax.

In questa giornata vi sentirete particolarmente selettivi: avete voglia di sottrarvi alla compagnia di tutte quelle persone che vi sembrano troppo serie, troppo noiose, troppo al di sotto delle vostre aspettative. Anche al costo di sembrare anticipatici, volete per una volta stare bene con voi stessi e con gli altri. Occhio a qualche tensione di coppia con il vostro partner.

Oroscopo di domani 8 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, questo lunedì per voi non si aprirà nel migliore dei modi. Iniziare la settimana sentendosi già stanchi non è proprio il massimo, ma è il prezzo che dovete pagare per un weekend vissuto al massimo del divertimento. Sul lavoro, a causa del vostro malessere, non renderete al massimo. Fate in modo che nessuno ve lo faccia pesare.

Per voi oggi la parola d’ordine è dedicarsi agli affetti e alla famiglia. Anche a costo di sacrificare il lavoro o trascurare gli amici. Sentite proprio il bisogno di stare con le persone che vi vogliono bene e con cui siete cresciuti. Investite però parte delle energie anche sull’amore, visto che il Sole in quadratura vi può portare qualche bella notizia.

L’influenza di Mercurio sul vostro segno farà sì che questo lunedì sia sopra la media. Riceverete buone notizie dal punto di vista lavorativo e andrete a festeggiare con amici, partner o famiglia. Nel frattempo, progettate un bel viaggio per l’estate. In fondo, ve lo siete proprio meritato.

Oroscopo di domani 8 luglio 2019 | Vergine

La Luna nel vostro segno vi rende particolarmente ansiosi e preoccupati. Ogni aspetto della vostra giornata diventerà una scusa per piangervi addosso. Cercate di reagire, magari accettando un invito lasciato in sospeso da parte di un amico che ha sempre una buona parola per voi.

Per la Bilancia si apre una settimana abbastanza sottotono. Sul lavoro vi sentite oppressi: i superiori fanno molta pressione su di voi, facendola passare per stima, e la cosa non vi rende contenti. In più, vi siete attirati l’invidia di alcuni colleghi. La soluzione è provare a staccare la spina (e il cellulare) per qualche ora e pensare solo a voi stessi.

Amici dello Scorpione, siete il segno del giorno. Luna e Plutone fanno a gara per entrare nel vostro segno e portarvi fortuna in tutti i settori della vostra vita. In amore va tutto a gonfie vele, al punto che state pensando al grande passo. Sul lavoro vi sentite stimati e valorizzati, una cosa non da poco. e dal punto di vista economico non potete proprio lamentarvi.

Oroscopo di domani 8 luglio 2019 | Sagittario

In questa giornata avrete voglia di pensare soltanto al vostro futuro. Che sarà, secondo i vostri progetti, lontano dallo stress della città in cui vivete, dal lavoro che fate e che non sognavate da piccoli, da un amore che stenta ad arrivare. Occhio però a non sognare troppo a occhi aperti: la vita reale spesso è l’opposto delle nostre rosee previsioni.

Amici del Capricorno, ultimamente vi sentite un po’ abbandonati dalla vostra famiglia. Sarà la lontananza fisica ad acuire i vostri sentimenti, ma avete il sospetto che i vostri genitori si siano abituati troppo presto alla vostra lontananza. Per fortuna, però, le persone che vi vogliono bene dimostreranno con i fatti che vi stavate sbagliando. E tornerete a sorridere.

L’Acquario in questo lunedì dovrà fare i conti con la cattiva influenza di Urano, che farà di tutto per fargli crollare il buonumore. A tutto ciò si aggiungono diversi problemi sul lavoro. La soluzione, secondo le stelle, è non perdere mai l’entusiasmo per ciò che si fa. A prescindere da cosa succede all’esterno.

I Pesci, in questo lunedì, dovranno invece fare i conti…con il proprio portafogli. Ultimamente avete speso l’inverosimile e adesso vi ritrovate con una piccola disponibilità di denaro. Poco male, per fortuna molti di voi hanno un lavoro soddisfacente. Ma occhio alle spese improvvise.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 8 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE