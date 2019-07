Oroscopo Branko 7 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 7 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di luglio, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 luglio 2019.

Incontri d’amore, attrazioni passionali, divertimenti, amicizia. Innamorarsi anche quando Venere è negativa? Si può, perché altri pianeti esaltano la vostra sensualità, Marte per primo.

Ma la domenica è segnata anche da una Luna preziosa per le tante questioni materiali che dovete ancora sistemare, dal segno della Vergine insegna: osservare, pensare, pianificare.

Esaltati dalle prospettive che Giove apre continuamente nella professione e in affari, potreste non accorgervi di qualche tranello, ma Saturno è in azione anche di domenica. Novità nelle associazioni.

Sono ben sei gli aspetti che Luna in Vergine forma con altri pianeti, a voi ne interessano due in particolare quello con Urano e con Venere. E’ arrivata la vostra occasione per rinnovare la sfera affettiva e l’ambiente che vi circonda, la casa.

Da questa mattina e sino a martedì sera, quando nasce il primo quarto in Bilancia, avete un bel respiro e potete tenere a bada anche le pretese eccessive di familiari e parenti.

La vostra ansia è provocata da Marte e Mercurio, ma potete vincerla con gli incontri d’amicizia. Cercate qualcuno? Lo troverete durante un breve viaggio al mare. Slancio!

Oroscopo Branko 7 luglio 2019 | Gemelli

Mercurio è sempre in grado di portare buone notizie professionali e di affari, per tutto luglio, ma quando si presenta una Luna così impegnativa per la famiglia bisogna fermarsi un attimo, solo sino a domani mattina.

Farà bene anche alla forma fisica, non siete perfettamente equilibrati in questo momento, controllate cervicale, orecchie. Un crescendo di novità e responsabilità nella vita di coppia, con i figli.

Spese inevitabili, ma si tratta di regali da fare, festeggiamenti, riunioni e balli. Voi proprio non conoscete la crisi economica.

Domenica allietata da una Luna completa, diciamo così, perché dalla Vergine esercita una vera forza magnetica su ogni settore della vostra vita.

Il primo contatto è quello con Venere nel vostro segno, che diventa un canto d’amore, il secondo è il trigono con Urano in Toro una pioggia di possibilità nel campo delle relazioni sociali e novità per i vostri affari.

Si tratta, per qualcuno di voi, di un vero terremoto che scuote una situazione precedente per dare spazio a una nuova collaborazione di grande prestigio. P.S. Qualcosa di folle, questa domenica? Effetto Urano.

Entrare nel vostro cielo astrale, in questa estate che porta la firma di Giove, il grande portatore di fortuna, è innanzitutto una scoperta, un’avventura che ci piace.

Ma voi come vivete questi influssi così nuovi, intensi, eccezionali? Per esempio, cosa farete della odierna Luna in Vergine, perfetta per iniziare una trattativa professionale-affaristica, infallibile per le compravendite?

E’ nel vostro destino dover discutere con persone non alla vostra altezza, ma in certe situazioni vi siete cacciati da soli e dovete uscirne da soli. Non è mai troppo tardi per rivoluzionare tutto!

Oroscopo Branko 7 luglio 2019 | Vergine

Ci sarà la Luna stasera? Sì, e sarà sempre più luminosa visto che si avvicina al primo quarto, fase che nascerà però in Bilancia, domani e martedì. Ma questo è il segnale di un ottimo successo nel lavoro, studio, affari.

Quando impostate le nuove iniziative tenete sempre presente che c’è anche una severa presenza nel vostro cielo di Nettuno-Giove, tutto deve essere in regola con le norme legali.

Controllatevi anche a tavola, con i farmaci. Non solo doveri e fatiche, il cielo di luglio apre nuove frontiere passionali-amorose.

C’è movimento nel segno che vi precede, Luna in Vergine esamina il vostro lavoro, affari, imprese commerciali e artistiche (dato che c’è sempre un po’ di arte nelle vostre azioni), le società in cui siete inseriti, in qualche caso Saturno mette l’accento anche sulla politica.

Voi non dovete fare nulla di concreto, oggi. Limitatevi semplicemente a studiare e a valutare le occasioni già arrivate, persone che fanno parte del presente e che potrebbero presto diventare passato.

Domani, appena svegli, Luna arriva nel segno e inizia a crescere fino al primo quarto. Fortuna in riavvicinamento.

Grecia e i suoi miti, una presenza costante nel vostro oroscopo dell’estate, forse perché siete toccati con tale forza da Marte e Urano, due energie astrali che vengono definite anche distruttive, per le influenze che esercitano in determinati settori.

Le collaborazioni sono in questo momento le più esposte a questo vento dei pianeti, ma anche l’ambiente in cui lavorate può essere toccato.

Qualcosa cambierà, proprio per questo dovete agire per primi e subito, come sa fare lo Scorpione. Dalla Grecia con amore Venere afrodisiaca.

Oroscopo Branko 7 luglio 2019 | Sagittario

Se non fosse possibile raggiungere le spiagge e le isole della Croazia, vostra terra zodiacale, potete però arrivare a Pesaro Rossini e la sua musica.

Ma da qualche parte bisogna andare, finché non passa davvero questa odiosa Luna, che sarà già domani in aspetto gentile, riuscirete finalmente a fare tutto quello che avete deciso di fare.

Non scherzate troppo con l’amore, di tutte le vostre virtù quella che viene meno apprezzata dall’altro in questo momento è il vostro modo di fare gli spiritosi. Più sesso, casomai.

Mercurio inizia il moto retrogrado in Leone, significa che sarà tra qualche giorno nuovamente in Cancro, settore delle vostre collaborazioni e del matrimonio, quindi meglio cercare di chiarire subito gli eventuali problemi rimasti.

Luna rende luminosa la domenica per gli incontri d’amore e anche di affari, magnifica per i viaggi, in aspetto con Saturno e Urano imbattibile per partecipare a gare e concorsi.

Il Capricorno stravince! Mantenete però il vostro proverbiale senso matematico, a volte anche voi siete tra le nuvole. Sorprendente invece il senso estetico.

Mettete in primo piano voi stessi, questioni e problemi personali, dovete allungare il passo nel lavoro e negli affari, rafforzare il prestigio e magari puntare su una nuova carriera. In questo momento sembrate un call center, ascoltate e rispondete a tutti, ma non sentite i desideri e le proteste del vostro cuore. Certo che non è facile arrivare a un altro cuore, quando Marte dichiara guerra ma Venere è dolce e sensuale, Giove allarga le conoscenze, Luna di ora in ora diventa più generosa e disponibile per i nuovi incontri.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Creature marine, a voi non c’è bisogno di consigliare di trascorrere le vacanze fra le onde, ma con Nettuno così presente nella vostra vita (nella vita di tutti noi, in realtà), non potete rinunciare almeno a una gita al mare. Tenetelo presente anche per i prossimi fine settimana! Anche il Cancro è il segno dei marinai e vi manda il più bello degli influssi amorosi, Venere. Abbandonatevi ai vostri dolci sogni, fate nuovi progetti in famiglia e con i figli, optate per una domenica tranquilla, senza nemmeno lo sport. Luna contro.

