L’incredibile gaffe di Meghan Markle al battesimo di Archie: “Hai disonorato la Corona”

Meghan battesimo Archie Harrison

Meghan battesimo – Sabato 6 luglio 2019 si è tenuto il battesimo di Archie Harrison, il primo figlio del principe Harry e di Meghan Markle.

L’evento si è tenuto nella cappella privata del castello di Windsor in una cerimonia provata officiata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Le prime foto ufficiali del battesimo di Archie, il figlio di Harry e Meghan

Tutto è andato secondo copione, o quasi. Innanzitutto, non è certo passata inosservata l’assenza della Regina Elisabetta. La sovrana, secondo quanto riportano i tabloid britannici, non avrebbe presenziato a causa della sua antipatia nei confronti di Meghan Markle.

Meghan battesimo | L’assenza della Regina Elisabetta

Elisabetta si sarebbe inventata una scusa curiosa, quella di avere altri impegni che non le consentivano di partecipare al battesimo.

Ma non si è trattato dell’unico caso che ha fatto discutere. Anche Meghan Markle, come spesso le è capitato da quando è duchessa di Sussex, ha trovato il modo di far infuriare numerosi fan della famiglia reale.

Meghan battesimo | La gaffe dell’abito

Il motivo aveva a che fare con l’abito indossato dalla moglie del principe Harry. Si trattava di un abito Dior. Nulla di male di per sé, ma i sudditi non hanno potuto fare a meno di notare che si tratta di una maison francese.

Kate Middleton è stata ben più ligia alle tradizioni reali, indossando un vestito britannico al 100 per cento, della casa di moda Stella Mc Cartney.

Un abito, per giunta, anche riciclato, tanto per umiliare Meghan anche dal punto di vista dell’impegno sociale. Insomma, per l’ennesima volta Kate Middleton è stata rispettosa delle tradizioni di corte.

Meghan invece, come è noto, ha infranto numerose volte il protocollo reale. Un atteggiamento che ha provocato molti dissidi con altri membri della famiglia, ma anche con i cittadini britannici, che rimproverano alla duchessa di Sussex di fregarsene dell’etichetta.

Meghan battesimo | Sudditi furiosi

E un abito di una maison francese non è stato certo il miglior modo per riacquisire popolarità. Sui social è pieno di commenti negativi: “Ora basta, stai disonorando la Corona”, ha scritto un utente.

“Cosa le costava indossare un abito di una casa di moda inglese?”, chiede un altro.

Per Meghan, insomma, non c’è pace, nemmeno nel giorno del battesimo del suo primo figlio.

Tutteo quello che c’è da sapere sul battesimo di baby Archie