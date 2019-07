Meghan Archie | Battesimo

Meghan Archie – Nella mattinata di sabato 6 luglio 2019, il figlio del duca e della duchessa di Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stato battezzato nella cappella privata del castello di Windsor in una cerimonia provata officiata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

“Il Duca e la Duchessa del Sussex sono così felici di condividere la gioia di questo giorno coloro che sono stati loro incredibilmente vicini sin dalla nascita del loro figlio. Vi ringraziano per la vostra gentilezza nell’accogliere il loro primogenito e celebrare questo momento speciale”, hanno scritto Harry e Meghan sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex.

Meghan Archie | L’assenza della Regina Elisabetta

Nella foto di famiglia seguita al battesimo c’era però una grande assente: si tratta della Regina Elisabetta. Perché?

I tabloid britannici sembrano avere le idee chiare. Dietro l’assenza della sovrana ci sarebbe il disprezzo, ormai nemmeno celato, per Meghan Markle.

Quest’ultima, madre del piccolo Archie, si è distinta per aver violato numerose volte il protocollo reale. Un atteggiamento che non è mai piaciuto ad Elisabetta.

Meghan Archie | La scusa della Regina

La “scusa” ufficiale della sovrana sarebbe stata quella di avere degli impegni che non le avrebbero consentito di presenziare al battesimo. Un pretesto bello e buono, secondo i tabloid britannici.

Mai una bisnonna come Elisabetta si sarebbe persa il battesimo del nipotino, se non fosse stato per motivi di evidente astio per la moglie del principe Harry.

Anche le voci su un presunto problema di salute non sembrano aver trovato alcuna conferma.

Elisabetta e i problemi della famiglia reale

Elisabetta, del resto, sta cercando di tenere in piedi una famiglia reale sempre più in preda a dissidi. Secondo quanto riportano i giornali inglesi, starebbe tentando in tutti i modi di evitare che la crisi tra William e Kate Middleton degeneri in un divorzio.

Certo è che il gesto di non partecipare al battesimo ha ben poco di diplomatico e non aiuterà a rasserenare il clima nella famiglia reale.