Infermieri “strafatti” in ospedale: colpa di una torta alla cannabis

Infermieri “strafatti” in una corsia di un ospedale per via di una torta alla cannabis.

L’incredibile vicenda è avvenuta in Gran Bretagna, presso il Warrington and Halton Hospitals nella contea di Cheshire, nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Secondo quanto ricostruito dai giornali locali, colpevole del misfatto è stato un anziano signore, ignaro però di quello che sarebbe accaduto.

L’uomo, infatti, dopo essere stato in cura presso il pronto soccorso ha pensato bene di ringraziare il personale medico con un dono.

La scelta è ricaduta su alcune fette di torta, che erano avanzate dalla festa del diciottesimo compleanno del nipote.

Quello che l’anziano ignorava era che la torta fosse alla cannabis.

Così, dopo averne assaggiato un pezzo, gli infermieri hanno cominciato ad accusare giramenti di testa, gambe pesanti e anche uno strano senso di euforia.

Chiamata la polizia, il personale medico ha ammesso di aver mangiato un pezzo di torta e la vicenda è stata presto ricostruita.

Gli infermieri hanno subito un richiamo da parte dei vertici dell’ospedale, mentre l’anziano è rimasto scioccato nel sapere quello che è accaduto a causa della torta che lui stesso aveva portato.

Le forze dell’ordine, comunque, hanno chiuso l’indagine senza alcuna denuncia.

