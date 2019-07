Sardegna: il campione di nuoto Filippo Magnini salva la vita a un bagnante

Il campione di nuoto Filippo Magnini salva la vita a un bagnante in Sardegna, dove l’atleta si trova in vacanza con la sua fidanzata, la showgirl Giorgia Palmas.

È accaduto nel pomeriggio di domenica 7 luglio a Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari.

A raccontare la vicenda all’Ansa è stato il direttore della Provincia di Cremona Marco Bencivenga, il quale si trovava nel luogo dove si sono verificati i fatti.

Alle 15.15 circa, un bagnante, in vacanza in Sardegna con alcuni amici, è andato in difficoltà nel tentativo di recuperare un gonfiabile, che stava per essere portato al largo dalla corrente.

Quando hanno capito che il loro amico rischiava di annegare, i suoi compagni hanno cominciato a urlare, chiedendo aiuto.

I bagnini si sono subito attivati per raggiungere il bagnante con il gommone di salvataggio, ma ancora prima è giunto Filippo Magnini, il quale in quel momento stava facendo il bagno con la sua compagna Giorgia Palmas.

Intuito del pericolo, Magnini ha raggiunto con alcune velocissime bracciate il bagnante e lo ha tenuto a galla, in attesa dei soccorsi.

Considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, Magnini in carriera ha vinto, tra le altre, un bronzo olimpico e due ori mondiali nei 100 metri stile libero.

Noto anche per essere stato a lungo fidanzato con la collega Federica Pellegrini, è attualmente il compagno dell’ex velina Giorgia Palmas, con la quale si trova in vacanza in Sardegna come testimoniano alcune delle foto pubblicate sui rispettivi profili social.