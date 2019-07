Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: “L’amore che è stato si è trasformato”

Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli lasciati – Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati dopo 10 anni di amore: la notizia ormai è ufficiale e segue i rumors degli ultimi giorni.

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”, ha annunciato la coppia con un comunicato stampa.

“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme – hanno aggiunto i due – Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati.

Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”.

La 31enne bergamasca e il cantautore di 24 anni più grande erano legati dal 2009 e si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014 con rito civile. La coppia ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di otto e quattro anni.

L’artista romano ha anche un’altra figlia, Aurora, avuta con la prima moglie Michelle Hunziker con cui si era sposato nel 1998 al castello Odescalchi di Bracciano per poi separarsi nel 2002. Sette anni più tardi, Ramazzotti conobbe la Pellegrinelli ai Wind Music Awards dove la modella gli aveva consegnato un premio sul palco della kermesse.

“Sono rimasto fulminato appena l’ho vista in foto. Lo so, dall’esterno potrò essere sembrato un pazzo. Eppure mai nella vita ho preso l’iniziativa come ho fatto con Marica”, aveva raccontato il cantante in un’intervista a “Vanity Fair”.

Due anni dopo, il 2 agosto 2011, nacque la loro prima figlia Raffaela Maria e il 14 marzo 2015 il secondogenito, Gabrio Tullio. Nel frattempo la Hunziker, conduttrice e showgirl, è felicemente sposata con Tomaso Trussardi con cui ha avuto Sole e Celeste.

