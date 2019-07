Cristiano Malgioglio | Amica | Spagna | Telecinco | Indiscrezioni

Cristiano Malgioglio amica Spagna Telecinco – Tempo di vacanza. Vero. Ma anche tempo per le trattative tv, visto che i riflettori dei principali programmi sono spenti e si riaccenderanno a breve. Lo sa bene Cristiano Malgioglio, che ieri è arrivato a Madrid. In queste ore il suo telefono è bollente. Squilla di continuo.

C’è un motivo: il famoso paroliere è alle prese con una trattativa per la prossima stagione tv. Lo vorrebbe Piero Chiambretti, istrionico conduttore di Canale 5, ma su Cristiano punta ormai da anni Barbara D’Urso (che sarà l’anno prossimo al timone del Grande Fratello).

Cosa deciderà Malgioglio? Per adesso sembra che l’opzione Mediaset sia quella da lui preferita, avendo (forse) accantonato l’ipotesi Rai. Intanto, l’opinionista della Regina di Cologno (Barbara D’Urso) si trova in Spagna. Mission infallibile.

Sarà ospite a “Volverte a ver” la versione spagnola di ‘C’è posta per te’, andata in onda su Telecinco lo scorso aprile. Cristiano Malgioglio, in veste di opinionista, difenderà il suo mito: la cantante e attrice spagnola di origine gitana María Isabel Pantoja. È la concorrente più discussa del programma ‘Supervivientes’, che sarebbe “L’Isola dei famosi” spagnola.

Cristiano Malgioglio | L’amicizia con Isabel Pantoja

Si tratta di un reality che sta spopolando su Telecinco con tre dirette settimanali ed uno share pari al 50 per cento. Mai successo prima in altre nazioni.

“L’hanno attaccata e io sono salito sul primo aereo per arrivare fin qui. La difenderò da tutti”, racconta a TPI Malgioglio. “Vogliono farla fuori, ma non ho paura. Sono solo contro tutti”. Ma quando lo chiamiamo cerchiamo di sapere qualcosa in più sul suo futuro professionale.

Bocca cucita. Per adesso non parla. Sicuramente riserverà ai suoi fan qualche colpaccio dell’ultim’ora. Del resto, dopo il successo di questi anni, è una vera garanzia per gli ascolti. Grande Fratello docet: la D’Urso ha strizzato l’occhio di nuovo ad uno share strepitoso. Ed è anche merito di Malgioglio, imprevedibile. Unico nel suo stile. Adesso a Cologno tutti lo vogliono.