Chiara Ferragni Instagram | Gli attacchi degli haters

Chiara Ferragni Instagram – Chiara Ferragni sembra essere perseguitata dagli haters. Gli odiatori del web infestano infatti la sua bacheca Instagram di commenti di ogni tipo.

Critiche per dettagli del suo aspetto fisico (il seno piccolo, i piedi brutti), critiche per i luoghi in cui va in vacanza (Israele non andava bene, ad esempio), critiche per quanto spende.

Lei mantiene sempre la calma e quando “blasta” gli haters, generalmente, lo fa con stile.

Chiara Ferragni Instagram | Gli insulti della donna sul taxi

L’ultimo caso però è più grave perché l’influencer è stata insultata dal vivo. Tutto è accaduto a Milano. È stata la stessa Ferragni a raccontarlo sul suo profilo Instagram.

“Ieri, mentre stavo uscendo dal taxi per andare a lavoro, una donna mi ha colta di sorpresa con un orribile commento. Doveva avere circa una quarantina d’anni e, dopo avermi vista, ha detto a sua figlia (che doveva avere più o meno otto anni) molto ad alta voce: ‘Non darle attenzione, non vedi che fa schifo senza trucco?’”.

Chiara Ferragni pubblica la sua agenda dei prossimi mesi (vacanze comprese)

Chiara Ferragni Instagram | La risposta dell’influencer

Chiara Ferragni ha continuato così il suo discorso contro gli haters, suscitato dall’incontro con questa sconosciuta mamma quarantenne:

“La mia reazione è stata di guardarla sconvolta per il tono e la maleducazione del suo commento, e quella sensazione mi è rimasta addosso per tutto il giorno. Ho continuato a chiedermi perché le persone devono sire che le altre fanno schifo e perché devono criticarne l’aspetto in modo particolare. E perché le donne lo fanno in modo particolare, e contro altre donne?”.

In un mondo dove tutti ci sentiamo giudicati per il nostro aspetto e dove ci siamo tutti sentiti, almeno una volta, vittime di irraggiungibili standard di bellezza e dei commenti negativi degli altri, perché facciamo sempre lo stesso?”

Il figlio dei Ferragnez cammina per la prima volta da solo: le acrobazie del piccolo Leone | VIDEO

Chiara Ferragni Instagram | Ferragni e la bellezza

“Conosciamo bene la sensazione di non sentirsi al cento per cento la migliore versione di se stessi, dunque perché fare sentire male anche gli altri? Perché una madre dovrebbe dire a sua figlia che un’altra donna fa schifo senza trucco (e dire che mi sentivo così carina oggi) invece di insegnarle che la bellezza viene da dentro, dall’autostima e l’amor proprio?”, ha detto Chiara Ferragni.

“Che ognuno di noi è bello a modo suo, che uno standard definito di bellezza ormai non esiste più? Che un viso fresco e un sorriso sincero sono meglio di qualsiasi trucco? Questo è ciò che insegnerò a mio figlio e che cerco di comunicarvi ogni giorno sui social. Cercate di valorizzare chi è intorno a voi, invece che svilirlo”.

La prima parola di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez | Video