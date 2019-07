Battesimo Archie foto

Battesimo Archie foto – Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primo figlio di Harry e Meghan Markle, è stato battezzato sabato 6 luglio 2019, esattamente due mesi dopo la sua nascita.

Archie è stato fotografato seduto sulle ginocchia di sua madre, la duchessa del Sussex, mentre si accoccolava nella spalla di suo padre, il Duca di Sussex. Una foto pubblicata dai suoi orgogliosi genitori, il principe Harry, 34 anni, e Meghan Markle, 37 anni, che per celebrare l’occasione hanno mostrato una famiglia felice che festeggiava l’ultimo arrivato.

L’immagine sembrava mostrare un quadretto famigliare senza pecche, in pieno stile reale. A dire il vero, le magagne non mancano. Innanzitutto manca dallo scatto la Regina Elisabetta, assente dalla cerimonia, secondo i giornali britannici a causa dei suoi continui dissidi con Meghan Markle.

Battesimo Archie foto | William e Kate

Ma non è tutto. Alcuni esperti di linguaggio del corpo hanno evidenziato un particolare dell’immagine che mostrava tensione e “gelosia”.

L’esperto Judi James ha dichiarato al Daily Mail che il principe William, arrivato al battesimo indossando occhiali da sole scuri, sembrava che stesse entrando nella “modalità buttafuori del locale notturno”, mentre la postura di Kate la faceva apparire “pronta a fuggire” nell’immagine.

Ha anche spiegato come le pose di duca e duchessa di Cambridge nella singola immagine rilasciata dal gruppo fossero in netto contrasto con i nonni di Archie all’altro capo dell’immagine.

Battesimo Archie foto | La faccia di Kate

Dall’arrivo di Archie, la Gran Bretagna aveva potuto vedere solo foto dei suoi piedi e di parte della sua faccia. Ma ieri pomeriggio i suoi genitori hanno caricato due foto per segnare il battesimo sul loro account Instagram.

Lo zio e la zia di Archie, William e Kate, sono in prima linea nello scatto con la duchessa che indossa un abito Stella McCartney E sono proprio Kate e William che, per l’esperto di linguaggio del corpo Judi James, si “distinguono” in quello scatto.

James ha detto che la posa di Kate “pronta a fuggire” potrebbe mostrare imbarazzo, o il suo desiderio di non comparire con Harry e Meghan.

Battesimo Archie foto | William buttafuori

James ha poi paragonato la posa del principe William a un “buttafuori di un locale notturno” a causa della “inclinazione della testa e dell’espressione facciale”.

L’esperto ha detto: “Il gesto della mano a forma di foglia di fico, l’inclinazione della testa e l’espressione facciale valutativa e il sorriso beffardo mostrano una chiara insofferenza e una tensione negativa”.