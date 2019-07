Balotelli scommessa – Mario Balotelli, ancora una volta, è finito al centro delle cronache non per le sue prestazioni sportive ma per una bravata che rischia di pagare molto cara.

A Napoli il calciatore ha sfidato, a fronte di 2mila euro in contanti, chiunque avesse avuto il coraggio di buttarsi in mare con il motorino. Alla fine un volontario è uscito fuori e l’uomo, in mutande, si è gettato in acqua con lo scooter di fronte a una folla che lo incitava e lo immortalava con il cellulare.

Il video girato ieri alla Margellina, pubblicato dallo stesso Balotelli sul suo profilo Instagram, è stato immediatamente acquisito dalla Guardia Costiera e sarà oggetto di un rapporto alla Procura della Repubblica.

“Buongiorno così! (Vespa ripescata)”, ha scritto sul social il centravanti dell’Olympique Marsiglia.

La vacanza nel capoluogo campano dell’ex giocatore di Inter e Napoli non è passata inosservata e anzi, il video della scommessa, sta facendo il giro del web e dei siti italiani ed esteri.

Non proprio una bella pubblicità per il calciatore ora svincolato e in cerca di una nuova squadra per rilanciarsi dopo le esperienze al Nizza e all’Olympique Marsiglia.

