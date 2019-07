🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Techetechetè Superstar | Ciao Darwin 7 | Jurassik Park

ASCOLTI TV 6 LUGLIO 2019 – SABATO – Come già avviene da qualche settimana, ogni sera i palinsesti televisivi si trascinano – complice questo inizio di estate – in modo pigro e senza grandi sconvolgimenti, con tante repliche o programmi lasciati appositamente per questa parte di stagione durante la quale gli ascolti tv crollano vertiginosamente.

È stato così anche ieri sera, sabato 6 luglio 2019. Una serata in cui la programmazione tv lasciava spazio, su Rai 1, a Techetechetè Superstar, con uno speciale su Loredana Bertè e Mia Martini; mentre Canale 5 lanciava una nuova replica di Ciao Darwin 7, con la sfida tra Carne e Spirito.

Rai 2, inoltre, presentava il film thriller Il lato oscuro della mia matrigna, mentre su Italia 1 andava in onda un grande classico del cinema, Jurassik Park.

Ma chi avrà vinto lo scontro degli ascolti di ieri sera, 6 luglio 2019? Ecco i dati Auditel completi.

Ascolti tv | 6 luglio 2019 | Sabato | Chi ha vinto la serata

Alla fine, anche un po’ a sorpresa, il programma più visto di ieri è stato Techetechetè Superstar, visto da 2.542.000 spettatori, con uno share del 17,7 per cento. Niente di indimenticabile, ma quanto basta alla Rai per sconfiggere quella che ormai era una bestia nera, ovvero Paolo Bonolis.

Il suo Ciao Darwin 7, infatti, per questa settimana si è fermato a 1.700.000 spettatori, con uno share del 14,3 per cento.

Delude su Rai 2 il film Il lato oscuro della mia matrigna, che si è fermato a 1.014.000 ascolti tv (7,1 per cento), mentre su Italia 1 Jurassik Park non è andato oltre 713.000 telespettatori e uno share del 5,3 per cento.

Su Rai 3 Kilimangiaro – Ogni Cosa è Illuminata ha ottenuto 600.000 ascolti (4,5 per cento), mentre su Rete 4 la soap Una Vita si è fermata a 727.000 ascolti (5,5 per cento).

Su La 7, infine, la serie Little Murders ha ottenuto 301.000 spettatori (2,9 per cento), mentre su Tv 8 lo speciale Igor il Russo – Un killer in Fuga si è fermato a 218.000 spettatori e l’1,6 per cento di share.

Ascolti tv | 6 luglio 2019 | Sabato | Access prime time | Auditel ieri sera

In access prime time spopola su Canale 5 Paperissima Sprint Estate (senza rivali, visto che Techetechetè Superstar contava come prima serata) con una media di 1.994.000 spettatori e uno share del 14,1 per cento.

Su Rai 3 La Mia Passione ha registrato 437.000 spettatori (3,1 per cento), mentre su Italia 1 CSI ha registrato 580.000 ascolti tv con il 4,2 per cento.

Su Rete 4 l’appuntamento con Stasera Italia Estate ha raccolto davanti al video 864.000 persone (6,2 per cento). Su La 7, invece, In Onda totalizza 690.000 spettatori e il 4,9 per cento.