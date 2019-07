Acido metro Roma – Un uomo è rimasto ustionato alla gamba nella metropolitana di Roma dopo essersi seduto su una panca in attesa del convoglio. L’episodio si è verificato giovedì scorso alle ore 9 ma è ancora avvolto nel mistero.

Il 62enne coinvolto, Cesare Fazioli, si trovava nella stazione metro Spagna in prossimità della banchina quando ha sentito una gamba bruciare improvvisamente al punto da dover poi ricorrere alle cure di un ospedale.

La vittima si è recata in commissariato solo la sera per raccontare l’accaduto in quanto si era resa conto di aver perso i soldi che aveva con sé.

Le ipotesi al vaglio degli agenti che stanno indagando sulla strana vicenda è che potrebbe anche essersi trattato di una tecnica di rapina.

Nel frattempo da Atac hanno fatto sapere che, nel punto dove si è verificato l’accaduto, non passano tubazioni con sostanze corrosive. Per questo è stata sollevata anche l’ipotesi che possa essersi trattato di un nuovo metodo per derubare romani e turisti.

Una tecnica che è stata già impiegata nella metropolitana di Londra dove, nel 2017, si sono registrati diversi episodi di aggressioni con l’acido per rubare gioielli, borse e portafogli.

“I glutei mi bruciavano in maniera fortissima, lancinante: mi veniva da strapparmi di dosso i vestiti, sentivo la pelle che a contatto con i pantaloni del completo friggeva”, ha raccontato l’uomo come riportato dal “Messaggero“.

“Mi cadono a terra carte di credito, documenti. Ero come stordito – ha raccontato l’uomo – ho visto una ragazzina dai tratti rom che si è chinata per aiutarmi, lì per lì l’ho pure ringraziata ma dopo mi sono accorto che mi erano spariti i contanti, circa 400 euro.

Così più tardi ho pensato addirittura che quel liquido corrosivo, i pantaloni strappati, il portafoglio che casca, fosse il frutto di un pericolosissimo stratagemma escogitato per depredare turisti e pendolari sulla metro”.

