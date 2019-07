Video terremoto California – Venerdì 5 luglio 2019 una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud della California. Lo ha reso noto l’Istituto geofisico americano (Usgs).

L’epicentro è stato registrato a Ridgecrest, nel deserto Mojave, a 240 chilometri da Los Angeles.

Ridgecrest è la stessa località colpita da un terremoto di magnitudo 6.4 il giorno precedente, giovedì 4 luglio. Per ora sono stati riportati diversi feriti e diversi incendi divampati nella zona, ma nessun morto.

Stati Uniti: un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la California del sud

Le testimonianze delle persone che hanno avvertito la scossa in California del sud, nelle località dell’area del deserto del Mojave, mostrano gli effetti del terremoto nei supermercati, nelle case o nei ristoranti: il sisma è infatti iniziato alle 20.19 di venerdì sera, mentre molti californiani mangiavano o si rilassavano in casa, ed è durato circa 30 secondi.

“Il mio ragazzo ha ripreso la scena nel suo appartamento di Ridgecrest. Gli animali stanno bene, e anche noi. Controllate i vostri vicini!” scrive una ragazza su Twitter.

“Non posso credere di essere riuscito a filmare questo. I terremoti non sono uno scherzo”, scrive un altro utente sul social network, e condivide il video della sua piscina letteralmente ribaltata dalla scossa. Nel filmato si nota l’acqua agitata, con gli oggetti che vi galleggiavano dentro schizzare in aria e le persone in fuga.

Terremoto California 2019 | Video

I filmati della scossa condivisi dagli utenti di Twitter