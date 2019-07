Ultime estrazioni del Lotto oggi | 6 luglio | Superenalotto | 10eLotto | Numeri vincenti

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 6 luglio 2019, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Tantissimi gli italiani in attesa di scoprire se riusciranno a portare a casa o meno qualche soldo che potrebbe cambiargli la vita. Quali saranno i numeri vincenti estratti oggi?

L’estrazione di oggi – la numero 81 del 2019 – è prevista alle ore 20. Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono fissi (salvo occasionali cambiamenti): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

Volete scoprire se avete vinto il Jackpot del Superenalotto? Di seguito, troverete i numeri vincenti estratti oggi, 6 luglio 2019, alle ore 20. TPI segue l’estrazione in diretta. Ecco tutti i numeri estratti in tempo reale:

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n° 81 del 6 luglio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

NAZIONALE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi sabato 6 luglio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

Numero Oro:

Doppio Oro:

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi sabato 6 luglio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

L’ULTIMA ESTRAZIONE DEL GIOCO “SI VINCE TUTTO” DEL 3 LUGLIO 2019

Le ultime estrazioni del Lotto | Recenti | Archivio

Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi con i rispettivi video:

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121). Non sottovalutare il problema: fatti aiutare.

Ultime estrazioni del Lotto oggi | 6 luglio | Numeri ritardatari

Di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma oggi, sabato 6 luglio 2019, alle ore 20:

BARI 62 (71) 82 (58) 52 (53) 11 (50) 38 (46)

62 (71) 82 (58) 52 (53) 11 (50) 38 (46) CAGLIARI 5 (78) 53 (71) 20 (64) 24 (57) 32 (47)

5 (78) 53 (71) 20 (64) 24 (57) 32 (47) FIRENZE 41 (147) 65 (96) 5 (69) 46 (61) 11 (60)

41 (147) 65 (96) 5 (69) 46 (61) 11 (60) GENOVA 52 (77) 4 (66) 15 (63) 22 (63) 24 (57)

52 (77) 4 (66) 15 (63) 22 (63) 24 (57) MILANO 85 (97) 25 (91) 88 (86) 20 (85) 8 (68)

85 (97) 25 (91) 88 (86) 20 (85) 8 (68) NAPOLI 85 (78) 15 (77) 64 (71) 13 (59) 32 (56)

85 (78) 15 (77) 64 (71) 13 (59) 32 (56) PALERMO 22 (72) 23 (64) 72 (63) 77 (53) 31 (47)

22 (72) 23 (64) 72 (63) 77 (53) 31 (47) ROMA 32 (61) 2 (58) 44 (56) 37 (53) 15 (52)

32 (61) 2 (58) 44 (56) 37 (53) 15 (52) TORINO 2 (84) 89 (82) 77 (70) 15 (57) 44 (50)

2 (84) 89 (82) 77 (70) 15 (57) 44 (50) VENEZIA 72 (74) 37 (62) 47 (50) 43 (50) 18 (47)

72 (74) 37 (62) 47 (50) 43 (50) 18 (47) TUTTE 89 (6) 42 (5) 21 (4) 44 (4) 85 (4) 28 (3)

89 (6) 42 (5) 21 (4) 44 (4) 85 (4) 28 (3) NAZIONALE 36 (79) 60 (78) 54 (62) 64 (54) 85 (53)