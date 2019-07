Tour de France 2019 | Inizio | Squadre | Favoriti | Tappe | Calendario | In tv e live streaming

Oggi, sabato 6 luglio 2019, prende il via il Tour de France 2019, giunto alla sua 106esima edizione. La manifestazione, valida come prova dell’UCI World Tour 2019, si svolgerà da oggi al 28 luglio 2019 ed è stata suddivisa in 21 tappe. Partenza da Bruxelles, traguardo finale sugli Champs Elysèes a Parigi.

Quali sono le squadre al Tour? I favoriti? Le tappe? Di seguito tutte le informazioni sul Tour nel dettaglio.

Tour de France 2019 | Squadre

Chi partecipa al Tour de France 2019? Quali sono le squadre in gara? Ecco l’elenco completo. La starlist:

Team Ineos

001 Geraint Thomas

002 Egan Bernal

003 Jonathan Castroviejo

004 Michal Kwiatkowski

005 Gianni Moscon

006 Wout Poels

007 Luke Rowe

008 Dylan Van Baarle

Ag2R La Mondiale

011 Romain Bardet

012 Mikael Cherel

013 Benoit Cosnefroy

014 Mathias Frank

015 Tony Gallopin

016 Alexis Gougeard

017 Oliver Naesen

018 Alexis Vuillermoz

Astana Pro Team

021 Jakob Fuglsang

022 Pello Bilbao Lopez

023 Omar Fraile Matarranz

024 Hugo Houle

025 Gorka Izagirre Insausti

026 Alexey Lutsenko

027 Magnus Cort Nielsen

028 Luis Leon Sanchez Gil

Bahrain Merida Pro Cycling Team

031 Vincenzo Nibali

032 Damiano Caruso

033 Sonny Colbrelli

034 Rohan Dennis

035 Ivan Garcia Cortina

036 Matej Mohoric

037 Dylan Teuns

038 Jan Tratnik

Tour de France 2019 | BORA – Hansgrohe

041 Peter Sagan

042 Emanuel Buchmann

043 Marcus Burghardt

044 Patrick Konrad

045 Gregor Muhlberger

046 Daniel Oss

047 Lukas Postlberger

048 Maximilian Schachmann

CCC TEAM

051 Greg Van Avermaet

052 Patrick Bevin

053 Alessandro De Marchi

054 Simon Geschke

055 Serge Pauwels

056 Joey Rosskopf

057 Michael Schar

058 Lukasz Wisniowski

Deceuninck – Quick Step

061 Julian Alaphilippe

062 Kasper Asgreen

063 Dries Devenyns

064 Yves Lampaert

065 Enric Mas

066 Michael Morkov Christensen

067 Ariel Maximiliano Richeze

068 Elia Viviani

EF Education First-Drapac p/b Cannondale

071 Rigoberto Uran

072 Alberto Bettiol

073 Simon Clarke

074 Tanel Kangert

075 Sebastian Langeveld

076 Thomas Scully

077 Tejay Van Garderen

078 Michael Woods

Tour de France 2019 | Groupama – FDJ

081 Thibaut Pinot

082 William Bonnet

083 David Gaudu

084 Stefan Küng

085 Matthieu Ladagnous

086 Rudy Molard

087 Sebastien Reichenbach

088 Anthony Roux

Lotto Soudal

091 Tiesj Benoot

092 Jasper De Buyst

093 Thomas De Gendt

094 Caleb Ewan

095 Jens Keukeleire

096 Roger Kluge

097 Maxime Monfort

098 Tim Wellens

Mitchelton-Scott

101 Adam Yates

102 Luke Durbridge

103 Jack Haig

104 Michael Hepburn

105 Daryl Impey

106 Christopher Juul Jensen

107 Matteo Trentin

108 Simon Yates

Movistar Team

111 Alejandro Valverde

112 Andrey Amador Bipkazakova

113 Imanol Erviti Ollo

114 Mikel Landa

115 Nelson Oliveira

116 Nairo Quintana

117 Marc Soler

118 Carlos Verona Quintanilla

Tour de France 2019 | Team Dimension Data

121 Roman Kreuziger

122 Lars Ytting Bak

123 Edvald Boasson Hagen

124 Stephen Cummings

125 Reinardt Janse Van Rensburg

126 Benjamin King

127 Giacomo Nizzolo

128 Michael Valgren

Team Jumbo-Visma

131 George Bennett

132 Laurens De Plus

133 Dylan Groenewegen

134 Amund Grondahl Jansen

135 Steven Kruijswijk

136 Tony Martin

137 Mike Teunissen

138 Wout Van Aert

Team Katusha-Alpecin

141 Jose Isidro Maciel Goncalves

142 Marco Haller

143 Pavel Kochetkov

144 Nils Politt

145 Rick Zabel

146 Ilnur Zakarin

147 Alex Dowsett

148 Jens Debusschere

Team Sunweb

151 Michael Matthews

152 Nikias Arndt

153 Cees Bol

154 Chad Haga

155 Lennard Kamna

156 Wilco Kelderman

157 Soren Kragh Andersen

158 Nicolas Roche

Tour de Frane 2019 | Trek-Segafredo

161 Richie Porte

162 Julien Bernard

163 Giulio Ciccone

164 Koen De Kort

165 Fabio Felline

166 Bauke Mollema

167 Toms Skujins

168 Jasper Stuyven

UAE Team Emirates

171 Daniel Martin

172 Fabio Aru

173 Sven Erik Bystrom

174 Rui Alberto Faria Costa

175 Sergio Luis Henao

176 Alexander Kristoff

177 Vegard Stake Laengen

178 Jasper Philipsen

Wanty – Groupe Gobert

181 Frederik Backaert

182 Aime De Gendt

183 Odd Christian Eiking

184 Guillaume Martin

185 Xandro Meurisse

186 Yoann Offredo

187 Andrea Pasqualon

188 Kevin Van Melsen

Tour de France 2019 | Cofidis, Solutions Crédits

191 Natnael Berhane

192 Nicolas Edet

193 Jesus Herrada Lopez

194 Christophe Laporte

195 Anthony Perez

196 Pierre-Luc Perichon

197 Stephane Rossetto

198 Julien Simon

Team Arkéa Samsic

201 Warren Barguil

202 Maxime Bouet

203 Anthony Delaplace

204 Elie Gesbert

205 André Greipel

206 Kevin Ledanois

207 Amael Moinard

208 Florian Vachon

Total Direct Energie

201 Rein Taaramae

211 Niccolo Bonifazio

212 Lilian Calmejane

213 Fabien Grellier

214 Paul Ourselin

215 Romain Sicard

217 Niki Terpstra

218 Angelo Tulik

Tour de France 2019 | Gli italiani in gara

Quali sono gli italiani in gara al Tour de France 2019? Di seguito l’elenco dei ciclisti italiani e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

Tour de France 2019 | Favoriti

Nonostante il forfait di Froome e Dumoulin, resta un Tour de France 2019 di livello stellare. Tantissimi i campioni in gara che daranno tutto per portarsi a casa la maglia gialla. Ma quali sono i favoriti del Tour 2019? Difficile fare pochi nomi, ne abbiamo selezionati 10. Tra questi anche il nostro Vincenzo Nibali che, dopo il podio al Giro d’Italia 2019, punta al bottino pieno. Ecco la lista dei 10 favoriti per la vittoria finale del Tour de France 2019:

Adam Yates

Geraint Thomas

Egan Bernal

Nairo Quintana

Alejandro Valverde

Vincenzo Nibali

Jakob Fuglsang

Romain Bardet

Thibaut Pinot

Rigoberto Uran

L’infortunio di Chris Froome ci regala un Tour de France incertissimo

Tour de France 2019 | Tappe | Calendario

Ecco tutte le tappe del Tour de France 2019:

Prima tappa – 6 luglio 2019 – Da Bruxelles a Bruxelles: 192 chilometri

Seconda tappa – 7 luglio 2019 – Da Bruxelles a Bruxelles (cronosquadre): 27 chilometri

Terza tappa – 8 luglio 2019 – Da Binche a Epernay: 214 chilometri

Quarta tappa – 9 luglio 2019 – Da Reims a Nancy: 215 chilometri

Quinta tappa – 10 luglio 2019 – Da Saint Dié des Vosges a Colmar: 169 chilometri

Sesta tappa – 11 luglio 2019 – Da Mulhouse a La Planche des Belles Filles: 157 chilometri

Settima tappa – 12 luglio 2019 – Da Belfort a Chalon sur Saone: 230 chilometri

Ottava tappa – 13 luglio 2019 – Da Macon a Saint Etienne: 199 chilometri

Nona tappa – 14 luglio 2019 – Da Saint Etienne a Brioude: 170 chilometri

Decima tappa – 15 luglio 2019 – Da Saint Flour a Albi: 218 chilometri

Tour de France 2019 – 16 luglio 2019 – Riposo

Undicesima tappa – 17 luglio 2019 – Da Albi a Tolosa: 167 chilometri

Dodicesima tappa – 18 luglio 2019 – Da Tolosa Bagnares de Bigorre: 202 chilometri

Tredicesima tappa – 19 luglio 2019 – Da Pau a Pau (cronometro individuale): 27 chilometri

Quattordicesima tappa – 20 luglio 2019 – Da Tarbes a Tourmalet: 117 chilometri

Quindicesima tappa – 21 luglio 2019 – Da Limoux a Foix Prat d’Albis: 185 chilometri

Tour de France 2019 – 22 luglio 2019 – Riposo

Sedicesima tappa – 23 luglio 2019 – Da Nimes a Nimes: 177 chilometri

Diciassettesima tappa – 24 luglio – Da Pont du Gard a Gap: 206 chilometri

Diciottesima tappa – 25 luglio – Da Embrun a Valloire: 207 chilometri

Diciannovesima tappa – 26 luglio – Da Saint Jean de Maurienne a Tignes

Ventesima tappa – 27 luglio – Da Albertville a Val Thorens: 131 chilometri

Ventunesima tappa – 28 luglio 2019 – Da Rambouillet a Parigi: 127 chilometri

Tour de France 2019 | In tv e live streaming

Tutte le tappe del Tour de France 2019 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sulla Rai e via satellite su Eurosport. Ma vediamo nel dettaglio i canali e gli orari.

I canali Rai dedicati al Tour sono Rai 2 e Rai Sport. Ecco la programmazione:

RAI

Anteprima Tour (orario variabile – RaiSport)

Tour in diretta (14.00 circa – Rai2)

Tour Replay (al termine della tappa – Rai2)

Tour di Sera (20.00 – Raisport)

Tour di Notte (00.15 – Raisport)

La telecronaca sulla Rai sarà di Francesco Pancani che, dopo avere fatto motocronaca al Giro d’Italia, ritornerà in cabina affiancato al commento tecnico da Alessandro Ballan.

Il Tour de France 2019 viene trasmesso anche su Eurosport 1. Ecco la programmazione:

Eurosport

Tour de France Live (dall’inizio della tappa – Eurosport 1)

Tour de France Extra (al termine della tappa – Eurosport 1)

Tour de France Today (21.00 – Eurosport 1)

La telecronaca su Eurosport è affidata al collaudatissimo tandem composto da Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Il Tour de France 2019 verrà trasmesso anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita, salvo registrazione) ed EurosportPlayer.