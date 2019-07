Tour de France 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere tutte le tappe

TOUR DE FRANCE 2019 STREAMING TV – Oggi, 6 luglio 2019, prende il via il Tour de France 2019, una delle corse a tappe più importanti del mondo che verrà trasmessa in diretta tv anche in Italia.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Alla manifestazione partecipano grandissimi campioni del cliclismo che puntano al bottino pieno: la maglia gialla. Chi riuscirà nell’impresa?

Dove vedere il Tour de France 2019 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Tour de France 2019: dove vedere tutte le tappe in diretta tv

Tutte le tappe del Tour de France 2019 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sulla Rai e via satellite su Eurosport.

Ecco la programmazione completa dei due canali:

RAI

Anteprima Tour (orario variabile – RaiSport)

Tour in diretta (14.00 circa – Rai2)

Tour Replay (al termine della tappa – Rai2)

Tour di Sera (20.00 – Raisport)

Tour di Notte (00.15 – Raisport)

La telecronaca sulla Rai sarà di Francesco Pancani che, dopo avere fatto motocronaca al Giro d’Italia, ritornerà in cabina affiancato al commento tecnico da Alessandro Ballan.

GLI ITALIANI IN GARA

EUROSPORT

Tour de France Live (dall’inizio della tappa – Eurosport 1)

Tour de France Extra (al termine della tappa – Eurosport 1)

Tour de France Today (21.00 – Eurosport 1)

La telecronaca su Eurosport è affidata al collaudatissimo tandem composto da Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

LE SQUADRE AL TOUR DE FRANCE 2019

Tour de France 2019: dove vedere tutte le tappe in live streaming

Le tappe saranno trasmesse anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it ed EurosportPlayer. La prima è totalmente gratuita (previa registrazione via mail o social network).

Esistono vari modi per vedere lo sport in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2019