Tour de France 2019 risultato prima tappa | Vincitore | Chi ha vinto | Oggi 6 luglio

TOUR DE FRANCE 2019 RISULTATO PRIMA TAPPA – La prima tappa del Tour de France 2019 è stata vinta da Mike Teunissen.

L’olandese ha ottenuto la vittoria al fotofinish superando Peter Sagan beffato allo sprint finale.

Cosa è successo? Sonny Colbrelli ha lanciato lo sprint ai 200 metri ma poi si è piantato. Saga credeva di potercela fare, ma Teunissen lo ha sorpassato sulla linea d’arrivo con un ottimo colpo di reni portando a casa la vittoria.

Grande delusione per Elia Viviani, comunque in lizza per la vittoria.

Tour de France 2019 risultato prima tappa | Classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA TAPPA

MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – B : 10” – PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 47” – B : 6” – CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 47” – B : 4” – GIACOMO NIZZOLO 207 TEAM DIMENSION DATA 04H 22′ 47” – – – SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN – MERIDA 04H 22′ 47” – – – MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 04H 22′ 47” – – – MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 47” – – – OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 47” – – – ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 22′ 47” – – – JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 47” – – – GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04H 22′ 47” – – – ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 04H 22′ 47” – – – ANDREA PASQUALON 197 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – – ALEXANDER KRISTOFF 126 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 47” – – – AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – – –

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA PRIMA TAPPA

MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – B : 10” – PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 47” – B : 6” – CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 47” – B : 4” – GIACOMO NIZZOLO 207 TEAM DIMENSION DATA 04H 22′ 47” – – – SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN – MERIDA 04H 22′ 47” – – – MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 04H 22′ 47” – – – MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 47” – – – OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 47” – – – ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 22′ 47” – – – JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 47” – – – GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04H 22′ 47” – – – ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 04H 22′ 47” – – – ANDREA PASQUALON 197 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – – ALEXANDER KRISTOFF 126 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 47” – – – AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – – –

