Tour de France 2019, oggi la prima tappa: la presentazione

Tour de France 2019 prima tappa | Oggi 6 luglio | Presentazione | Altimetria

TOUR DE FRANCE 2019 PRIMA TAPPA – Dal 6 al 28 luglio si corre il Tour de France, una delle (se non la) corse a tappe più importanti al mondo. Tantissimi i campioni in gara alla ricerca della maglia gialla. In tutto 21 tappe. Ecco la presentazione della prima tappa, in programma oggi, 6 luglio 2019:

PRESENTAZIONE TAPPA

La prima tappa del Tour 2019 prevede 194,5 chilometri: si parte e si arriva a Bruxelles (Belgio). Molto probabilmente assisteremo a una volata. La partenza dalla capitale del Belgio sarà la seconda dopo quella del 1958 e porterà il gruppo sulle strade delle grandi classiche fiamminghe.

La difficoltà più importante della tappa è il leggendario Muro di Grammont, affrontato dopo 40 chilometri. Le squadre dei favoriti non dovrebbero avere problemi nel tenere chiusa la corsa e giocarsi il successo allo sprint.

ALTIMETRIA

Ecco l’altimetria della prima tappa del Tour de France 2019:

Quali sono gli italiani che partecipano alla corsa? Ecco gli azzurri che oggi si presenteranno al via della prima tappa del Tour de France 2019:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

