Tour de France 2019 classifica generale | Oggi 6 luglio | Prima tappa | Maglia gialla

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla. Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Eccola nel dettaglio dopo la prima tappa di oggi, 6 luglio 2019:

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2019

MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – B : 10” – PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 47” – B : 6” – CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 04H 22′ 47” – B : 4” – GIACOMO NIZZOLO 207 TEAM DIMENSION DATA 04H 22′ 47” – – – SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN – MERIDA 04H 22′ 47” – – – MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 04H 22′ 47” – – – MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 04H 22′ 47” – – – OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 04H 22′ 47” – – – ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 22′ 47” – – – JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 04H 22′ 47” – – – GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04H 22′ 47” – – – ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 04H 22′ 47” – – – ANDREA PASQUALON 197 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04H 22′ 47” – – – ALEXANDER KRISTOFF 126 UAE TEAM EMIRATES 04H 22′ 47” – – – AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 47” – – –

