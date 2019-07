Terremoto in diretta negli studi della Cbs, in California, e la giornalista si ripara sotto al tavolo. I due conduttori del tg sono sorpresi dalla scossa fortissima che ha spaventato la California nella sera del 5 luglio, attorno alle 20, ora locale.

Stati Uniti: un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la California del sud

Nelle immagini si vede la giornalista particolarmente impaurita per il terremoto in corso in California e decide di cercare rifugio sotto al tavolo. La donna, con il terrore negli occhi, si rivolge ai telespettatori: “È una scossa veramente molto forte, la sentite?”.

Nel breve video diffuso su Twitter da Jeff Chavez, si vede la giornalista che spaventata dal terremoto cerca riparo sotto al tavolo. Si aggrappa al braccio del collega e afferma, sempre guardando dritta in camera: “Torniamo”. Poi sparisce sotto al desk, per ripararsi dal terremoto mentre la scossa continua e il collega sorride impacciato e impaurito insieme.

La scossa che ha colpito la California nella serata del 5 luglio arriva a un solo giorno dall’altro sisma che ha spaventato il paese. Giovedì 4 luglio, infatti, una scossa di magnitudo 6.4 era stata registrata sempre in California.

L’epicentro dell’ultima scossa è stato registrato a 17,6 chilometri da Ridgecrest, nel deserto Mojave, a 240 chilometri dalla capitale Los Angeles, la stessa località colpita dal terremoto di giovedì. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco non risultano vittime.

La forte scossa ha provocato “diversi feriti e diversi incendi”, alcune strade sono state danneggiate nei pressi della località di Ridgecrest, e per questo la contea di Kern ha aperto un rifugio di emergenza.

Secondo quanto riferito all’emittente radiofonica KNX-AMda Brian Humphrey, del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, per il terremoto sono stati mobilitati oltre mille pompieri.

La scossa della sera di venerdì 5 luglio è stata la più forte mai registrata nello stato della California negli ultimi 20 anni. Il terremoto più forte, infatti, risale al 1994, quando una scossa di magnitudo 6.6 colpì Northridge, provocando la morte di 33 persone.