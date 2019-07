Techetechete Superstar streaming | Dove vedere in tv | Diretta | Rai 1 | 6 luglio 2019 | Mia Martini | Loredana Bertè

TECHETECHETE SUPERSTAR STREAMING – Questa sera, sabato 6 luglio 2019, torna in prima serata un altro appuntamento con Techetechete Superstar, il programma di Rai 1 dedicato alle celebrity della nostra storia musicale. Questa sera protagoniste indiscusse saranno Mia Martini e Loredana Bertè, due cantanti e due sorelle che intratterranno il pubblico della Rai per 120 minuti.

La puntata di questa sera è un omaggio a due donne che hanno dato il loro contributo nella storia della musica. Mia Martini è scomparsa prematuramente ventidue anni fa, ma il suo patrimonio è inestimabile.

Le anticipazioni della puntata di questa sera di Techetechete Superstar

La puntata di Techetechete di questa sera ripercorrerà infatti i punti salienti della loro carriera, con attenzione particolare verso quelle canzoni evergreen che ancora oggi cantiamo: Piccolo uomo, E la luna bussò, Almeno tu nell’universo, Il mare d’inverno, E non finisce mica il cielo, Non sono una signora e tanti altri pezzi anche meno noti ma ugualmente preziosi, come Folle città, Io donna io persona, Meglio libera, Guarirò guarirò e tanti altri ancora.

Ma dove vedere Techetechete questa sera? In tv o in streaming? Ve lo diciamo noi.

Techetechete Superstar streaming | Dove vedere in tv

Questa sera, sabato 6 luglio 2019, va in onda una nuova puntata di Techetechete Superstar. L’appuntamento come di consueto va in onda in primissima serata, ore 20:35, su Rai 1. Il primo canale della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

Loredana Bertè e Mia Martini, sorelle di sangue e di musica

Techetechete Superstar streaming | Dove vedere in diretta

Chi vuole seguire in diretta streaming invece Techetechete Superstar, può farlo tramite RaiPlay. La piattaforma streaming della Rai permette di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet accedendo alla piattaforma tramite registrazione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi con email o account Facebook e poi selezionare il programma di vostro interesse per seguirlo in diretta streaming.

Chi vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della puntata di Techetechete, può farlo grazie alla funzione on demand.