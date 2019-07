Techetechete Superstar | Anticipazioni | 6 luglio 2019 | Mia Martini | Loredana Bertè | Rai 1

TECHETECHETE SUPERSTAR – Sabato 6 luglio 2019 va in onda una nuova puntata di Techetechete Superstar, il programma in onda su Rai 1 che, per l’occasione, rende omaggio a due icone della musica italiana, unite non soltanto dalle note musicali ma soprattutto dal sangue.

La puntata di questa sera è dedicata a Mia Martini e Loredana Bertè, due sorelle calabresi unite dalla stessa professione e nate nello stesso giorno (seppur in anni differenti): il 20 settembre venivano al mondo le due grandi artiste, Loredana nel nel 1950 e Mia nel 1947.

Techetechete superstar | Anticipazioni | 6 luglio 2019

L’appuntamento estivo con Techetechete Superstar continua: questa sera, 6 luglio 2019, la Rai propone in prima serata due eccellenze della musica italiana legate dal DNA. Questo è l’anno di Mia sulla Rai. A ventidue anni dalla sua prematura morte, Mia Martini continua a splendere con la sua preziosa voce dapprima con il film “Io sono Mia” arrivato dapprima al cinema e poi in televisione e poi con uno speciale di Techetechete Superstar dedicato a lei e sua sorella, Loredana.

“Io sono Mia”: prima al cinema, poi su Rai 1

Infatti, dopo la puntata di Techetechete Superstar, la Rai manderà in onda la replica del film “Io sono mia”, che ha visto nelle vesti della grande Mia Martini l’attrice Serena Rossi che ha conquistato lo scorso febbraio oltre 7 milioni di telespettatori agli ascolti.

Techetechete superstar | Anticipazioni | I brani

La puntata di questa sera proporrà 120 minuti dei più grandi successi di queste due donne, perle del pop e della canzone d’autore ancora oggi ascoltate e amate, come Piccolo uomo, E la luna bussò, Almeno tu nell’universo, Il mare d’inverno, E non finisce mica il cielo, Non sono una signora e tanti altri pezzi anche meno noti ma ugualmente preziosi, come Folle città, Io donna io persona, Meglio libera, Guarirò guarirò e tanti altri ancora.

La puntata avrà come corredo alcune interviste rare delle due sorelle e sarà possibile vederle anche nei panni di showgirl dei varietà storici del sabato sera.

Techetechete superstar | Anticipazioni | Le prossime puntate

Gli speciali serali di Techetechete continueranno. Sabato 13 luglio 2019 vedremo “Moleggiato”, attraversando la carriera e la vita privata trascorsi con Claudia Mori. Sabato 20 e 27 luglio invece la Rai si ritaglierà uno spazio dedicato a Mina e Raffaella Carrà e a Domenico Modugno, mandando in replica le fiction “C’era una volta studio uno” e “Volare” con Beppe Fiorello.

Techetechete Superstar, intanto, vi aspetta questo sabato 6 luglio in prima serata con l’appuntamento dedicato a Mia Martini e Loredana Berté su Rai 1.