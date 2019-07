🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Ciao Darwin 7 | Replica | Madre Natura | 6 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 CIAO DARWIN 7 – Cosa guardare questa sera in tv? Siamo nel cuore dell’estate, quindi non c’è l’imbarazzo della scelta eppure Cnaale 5 vuole coccolare i suoi telespettatori con grasse risate e dei buffi conduttori, seppur in replica.

Ciao Darwin infatti torna con la settima edizione questa sera, nominata La Resurrezione, andata in onda nel 2016.

La sfida riproposta questa sera vedrà nuovamente accanirsi Paolo Bonolis contro i poveri sventurati ignoranti che dovranno affrontare le tipiche prove del programma.

Stasera in tv Canale 5 | Ciao Darwin 7 | Anticipazioni

La puntata trasmessa questa sera, sabato 6 luglio 2019, in prima serata su Canale 5 vede sfidarsi Carne contro Spirito e a capitanare le squadre saranno rispettivamente Tina Cipollari e Safiria Leccese.

Le anticipazioni di Ciao Darwin 7 in onda stasera

Tra i protagonisti della serata, spiccherà principalmente un concorrente: chi si ricorda di Nando Colelli, l’ex gieffino che si è dato poi al mondo del porno? Colelli sarà colui che si cimenterà nella prova della Macchina del Tempo; l’abbiamo visto all’undicesima edizione del Grande Fratello, prima di cimentarsi nella realizzazione di film a luci rosse.

Per concludere, chi sarà Madre Natura? La bellezza che sfilerà lungo le scalinate di Canale 5 questa sera è Romina Mosso Morais Gomes, una modella di Capo Verde da qualche anno cittadina milanese che ha sfilato per Moschino e Bulgari e che è stata vittima di alcune offese durante la sua esperienza a Ciao Darwin.

Romina Mosso Morais Gomes, ecco chi è la Madre Natura della replica di Ciao Darwin 7

Stasera in tv Canale 5 | Ciao Darwin 7 | Orario

Il programma va in onda su Canale 5 questa sera, sabato 6 luglio 2019. L’orario di inizio è alle 21.25.

