Stasera in tv | 6 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Techetechetè Superstar | Ciao Darwin 7 | Jurassik Park

STASERA IN TV 6 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 6 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 6 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per sempre

Questa sera Rai 1 propone uno speciale di Techetechetè, il programma della fascia Access prime time che ripropone filmati storici della televisione. La puntata di stasera è dedicata a Loredana Bertè e Mia Martini: il titolo dell’episodio è infatti Loredana e Mimì Sorelle per sempre.

Gli spettatori riascolteranno i loro brani più belli, una serie di evergreen che attestano l’innegabile talento delle sorelle Bertè.

“Io sono Mia”: tutto sul film sulla vita di Mia Martini, con un brano inedito

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles La testa del serpente

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Il lato oscuro della mia matrigna

Su Rai 2 questa sera arriva il film Il lato oscuro della mia matrigna, con Sofia Vassilieva, Kristy Swanson, Logan Huffman.

Trama: Dopo la morte improvvisa e misteriosa del loro padre, un fratello e una sorella tornano nella loro vasta proprietà di New Orleans e incontrano la loro matrigna sconvolta, che non si fermerà davanti a nulla per ottenere il controllo della loro eredità.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata

Questa sera Rai 3 torna Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata, con i suoi imperdibili viaggi intorno al mondo in compagnia di Camila Raznovich e dei suoi ospiti.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:30 – Tempesta d’amore

20.30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Una vita – Stagione 12 Episodio 76

Su Rete 4 questa sera arriva una nuova puntata della soap opera Una vita, giunta ormai alla sua 12esima stagione. L’episodio di stasera è il numero 76.

Trama: Paquito è convinto che Flora e Inigo abbiano problemi di coppia e decide di aiutarli, dando, in segreto, un appuntamento in contemporanea ai due ignari pasticceri.

Stasera in tv 6 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione

Su Canale 5 continuano anche in questo sabato le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il celebre programma di Paolo Bonolis (con Luca Laurenti) che quest’anno è arrivato alla sua ottava stagione. Dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti tv, Canale 5 sta riproponendo le repliche della settima stagione, andata in onda nel 2016.

Questa sera la sfida tra la squadra dello Spirito e quella della Carne. Ci sarà da divertirsi.

Guida tv 6 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Jurassik Park

Su Italia 1 questa sera arriva un grande classico, Jurassik Park, film del 1992 di Steven Spielberg con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Ariana Richards, Joseph Mazzello.

Trama: Un multimiliardario si appresta a inaugurare il più eccitante zoo del mondo: ha ricreato per clonazione i dinosauri in un’isola dei Caraibi. Ma mentre alcuni invitati, compresi due bambini, sono in visita, un tecnico sabota i sistemi di sicurezza e i lucertoloni ne combinano di cotte e di crude. Quando si riesce a riprendere in mano la situazione, il proprietario decide di non farne più nulla.

Ecco il trailer:

Programmi tv 6 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Little Murders

Questa sera su La 7 continuano gli episodi di Little Murders, serie tv che è una versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera potrebbe essere la prossima vittima.

Programmi tv 6 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

18:30 – Italia’s Got Talent – Best Of Ep. 2

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Parco del Pollino

21:30 – Igor il russo – Un killer in fuga

Su Tv 8 questa sera la video-inchiesta Igor il russo – Un killer in fuga.

Trama: Il primo aprile 2017, con l’uccisione del tabaccaio Davide Fabbri, inizia l’epopea di Igor il russo, un criminale dalle mille identità, capace di sfuggire ad una caccia all’uomo tra le più spettacolari di sempre. Prima di quel giorno Igor era un criminale come tanti e si chiamava Norbert. Questa è la storia di un trasformista, di un bugiardo, di un fuggitivo e di un killer seriale. Uno speciale che, grazie a testimoni diretti e a cronisti che hanno analizzato la sua rocambolesca fuga racconta la sua carriera criminale, dai piccoli e grotteschi furti dei primi anni in Italia, fino agli spietati omicidi del 2017. Attraverso ricostruzioni suggestive, archivi e interviste inedite ai suoi complici, compagni di cella e vittime, questo documentario decodifica l’ambiguità di un criminale indecifrabile.

Le inquietanti parole di Igor il russo dalla cella d’isolamento: “Potrei uccidere altri 50 uomini ma non potrei far male a una donna”

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:25 – Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Gotti – Il primo padrino

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Gotti – Il primo padrino, con John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Spencer Lofranco.

Trama: John Gotti dice rivolgendosi direttamente al pubblico che la vita di un criminale finisce in due modi: in galera o con la morte e a lui sono successe entrambe le cose. Quindi lo vediamo anziano, pelato e provato da un cancro mentre riceve visita in prigione da suo figlio, che vuole la sua approvazione per firmare un accordo con i procuratori e accettare una condanna breve. Il padre è contrariato e risponde che bisogna mentire anche se si ha ancora l’etichetta della refurtiva addosso e che non smetteranno mai di tormentare suo figlio perché è un Gotti. Quindi questo racconto cornice si apre, alla storia di Gotti Sr., da quando era relativamente giovane nella mafia newyorkese fino alla sua cattura e, come anticipato nell’incipit, alla morte. Si rompe poi di nuovo la quarta parete nell’excipit, in cui per un’ultima volta Gotti Sr. si rivolge alla platea.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno oggi continua lo spettacolo di Wimbledon, il torneo sull’erba più famoso e importante del circuito annuale di tennis. Rigorosamente in diretta. Stasera in tv 6 luglio | Sky Uno 20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 2

22:30 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 3 Su Sky Uno questa sera arriva 4 ristoranti Spagna, la versione spagnola del famoso cooking show, condotto da Marc Ribas.