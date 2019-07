Saldi estivi 2019 | Estate | Date | Calendario | Roma | Milano | Online | Shopping

SALDI ESTIVI 2019 – Arriva quel periodo dell’anno in cui gli italiani si affannano tra i negozi alla ricerca del capo perfetto a prezzi stracciati. I saldi estivi sono finalmente arrivati. A partire da sabato 6 luglio 2019 è pura battaglia per chi vorrà accaparrarsi il prodotto al miglior prezzo!

Il 29 giugno 2019 i saldi hanno già preso il via in Campania, lunedì è stato poi il turno della Sicilia, il martedì quello della Basilicata ma l’Italia apre ufficialmente le porte alle spese folli da sabato 6 luglio 2019, anche a Roma e a Milano.

Quando iniziano i saldi estivi?

Quest’anno gli sconti saranno particolarmente elevati. Il Codacons attende ribassi fino al 50% fin dai primi giorni dei saldi e l’Unione nazionale consumatori invece prevede uno sconto medio del 21.3%, in netto aumento dal 19,4% dell’estate scorsa.

Saldi estivi 2019 | Quanto spenderanno gli italiani?

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia quest’estate per ogni capo acquistato in saldo spenderà in media poco meno di 230 euro (circa 100 euro la spesa media pro capite), per un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di euro.

“Al momento non si registra un particolare interesse dei consumatori per i saldi, e le aspettative dei commercianti rischiano di rimanere deluse. Il forte calo della fiducia delle famiglie e l’incertezza sul futuro del paese, congiuntamente alla data di partenza dei saldi fissata per luglio, periodo in cui la maggior parte dei cittadini nei weekend preferirà recarsi al mare, giocano un ruolo determinante sull’andamento delle vendite”, ha spiegato il presidente del Codacons Carlo Rienzi.

Saldi estivi 2019 | Il calendario regione per regione

L’Italia è in fermento per l’arrivo ufficiale dei saldi estivi: la caccia è aperta, ma dove? Vediamo insieme il calendario nel dettaglio, regione per regione, delle date di inizio e fine degli acquisti sfrenati:

Campania: 29 giugno – 28 agosto

Sicilia: 1° luglio – 15 settembre

Liguria: 1° luglio – 14 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: 5 luglio – 17 agosto

Abruzzo: 6 luglio – 29 agosto

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

Calabria: 6 luglio – 1° settembre

Emilia Romagna: 6 luglio – 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: 6 luglio – 15 agosto

Lombardia: 6 luglio – 3 settembre

Il calendario dei saldi regione per regione, ancora:

Marche: 6 luglio – 1° settembre

Molise: 6 luglio – 30 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 30 agosto

Toscana: 6 luglio – 30 agosto

Piemonte: 6 luglio – 26 agosto

Umbria: 6 luglio – 30 agosto

Valle d’Aosta: 6 luglio – 20 agosto

Veneto: 6 luglio – 31 agosto

Il calendario dei saldi estivi 2019 nel dettaglio

Saldi estivi 2019 | Shopping online, come evitare le truffe

Secondo Google, il numero di ricerche sui saldi estivi ha subito un’impennata già da marzo. Un terzo degli italiani fa acquisti online e direttamente tramite smartphone, secondo quanto riportato da Netcomm.

Di conseguenza, sono aumentate anche le possibili truffe online. Come evitarle? Installate un antivirus prima di tutto che possa verificare la validità del sitoweb che visitate.

Non utilizzate mai un Wi-Fi pubblico per fare acquisti. Evitate inoltre l’uso diretto di carte di credito che potrebbero essere clonate, acquistate con PayPal o Satispay che è più sicuro.

Come fare acquisti online evitando le truffe

Saldi estivi 2019 | Roma

Arrivano anche a Roma i saldi, la città eterna sarà completamente invasa dallo shopping sfrenato dando a cittadini e turisti la possibilità di sbizzarrirsi tra gli scaffali affollati.

Saranno tantissimi infatti gli italiani che in giro per la capitale vorranno fermarsi nei negozi del centro o presso i centri commerciali, mercati e diversi punti vendita lungo la strada di casa. A Roma e nel resto del Lazio i saldi partiranno da sabato 6 luglio.

Roma, partono i saldi estivi

Saldi estivi 2019 | Milano

Anche a Milano, come nel resto della Lombardia, partono i saldi da sabato 6 luglio 2019. La frenesia dello shopping in saldo durerà due mesi fino al 3 settembre. La buona notizia per italiani e turisti che vorranno darsi alla pazza gioia in tempi di saldi è che durante la primavera a causa dei capricci meteo e di un’estate che tardava ad arrivare i magazzini sono rimasti pieni e quindi si avrà soltanto l’imbarazzo della scelta tra tanta merce a prezzi ribassati.

Saldi estivi 2019 | Consigli utili

I consigli utili per evitare di incorrere in qualche truffa sono i seguenti: se avete già un’idea di cosa acquistare, appuntatevi il prezzo iniziale in modo da poterlo confrontare se il negozio in cui volete fare shopping è ritenuto poco affidabile.

Ancora, tenete d’occhio il cartellino: è importante che il prezzo iniziale e lo sconto applicato siano ben visibili sul prodotto d’acquistare sin dall’inizio.

Fate attenzione quando comprate un capo, anche d’abbigliamento, e accertatevi che non sia danneggiato perché la merce in saldo non sempre può essere restituita. In ogni caso, conservate lo scontrino.