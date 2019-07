Un ragazzo è finito in come per aver seguito i consigli di un body builder, ad Ancona. Avere un fisico perfetto può diventare una vera e propria ossessione per qualcuno se l’aspirazione a un corpo asciutto e muscoloso viene portata all’esasperazione.

Il ragazzo da tempo seguiva sui social network una piccola star del body building che vantava oltre 23mila follower: pose plastiche, muscoli tirati e zero grasso. Il giovane si è lasciato affascinare da quel fisico e così ha finito per compromettere pesantemente la sua salute.

“Se accetti i miei consigli, puoi diventare come me”: questo il messaggio fuorviante che il body builder lanciava su internet non senza conseguenze, proprio come è stato per il giovane di Ancona.

Il ragazzo è di fatto finito in coma per colpa dei consigli sbagliati del body builder. Dal web alla realtà: il body builder, infatti, aveva creato il suo giro di adepti anche nella palestra che frequentava nella zona sud di Ancona, dove attirava l’attenzione degli altri clienti. Tra i seguaci di questo body builder, un 27enne di Osimo che ha deciso di seguirlo.

Così sono iniziati cinque mesi di allenamento estremo e diete ferree che l’hanno portato a un veloce dimagrimento e malessere diffuso.

Addirittura il ragazzo è entrato in coma ed è stato ricoverato nella clinica di Endocrinologia di Torrette, dove è stato trasferito nel reparto di Rianimazione.

Una volta riaperti gli occhi, il ragazzo ha deciso di denunciare il suo “fanta-istruttore” per avergli rovinato la salute con diete estreme e sedute in palestra massacranti, nonché per l’uso di integratori chimici e abuso di proteine.

