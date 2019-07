Ragazzi si danno appuntamento sui social per provocare delle risse, in centro a Cremona.

Cambiano i tempi e anche il modo di delinquere. A Cremona i Carabinieri hanno scoperto un giro di giovani boss che organizzavano risse usando i social.

Da tempo il centro della città era infestato da scene di violenza più volte segnalate dai cittadini: da qui sono partite le indagini.

Instagram o il nuovo social che garantisce l’anonimato Thiscrush, le piattaforme da cui “la family” organizzava gli incontri e le risse.

Lo scopo? Aumentare i follower con le loro prestazioni picchiando sempre e comunque, anche vittime sconosciute.

Durante uno di questi raid, i carabinieri di Cremona sono intervenuti arrestando sette ragazzi, tra i 15 e i 18 anni e denunciandone altri 18.

Cremona risse social | Cremona.dissing

Molti dei video che ritraevano i pestaggi venivano caricati sul profilo Instagram Cremona.dissing per poi essere commentati ed esposti come vero e proprio trofeo di violenza. I ragazzi organizzavano delle vere e proprie risse sui social da disputare per le vie di Cremona.

Sull’applicazione ThisCrush poi, i ragazzi creavano delle chat esclusive e private dove commentare e seguire le “jumpate”: così nel loro gergo venivano definite le aggressioni.

Ripercorrendo quindi questa fitta rete social, le forze dell’ordine hanno attribuito alla giovane gang molti degli atti di vandalismo, spaccio e violenze varie perpetrate negli ultimi tempi ai danni della comunità locale.

