Paola Turani ha detto sì al suo “Serpella”: il matrimonio da favola della influencer | VIDEO

Il matrimonio di Paola Turani è stato davvero un matrimonio da favola. La modella e influencer bergamasca ha giurato amore eterno al suo “Serpella” a Desenzano del Garda il 5 luglio 2019.

Una cerimonia all’americana, iniziata alle 17.30 in una location da paura – e organizzata dalla Paghera Green Events – tra fiori lilla e il verde del prato. L’influencer – che su Instagram conta oltre un milione di follower – ha detto sì all’imprenditore Riccardo Serpellini, dopo otto anni di fidanzamento.

La cerimonia è andata in onda praticamente in streaming sugli smartphone impazziti delle follower della “Tury”, che hanno seguito passo passo i preparativi del matrimonio, che l’influencer aspettava da tempo.

Le nozze dei Turpellas – così Paola ha ribattezzato la coppia – sono state decisamente sui generis: Paola Turani ha percorso l’ampia passerella tra petali e nastri, accompagnata dal papà. Ad attenderla un emozionatissimo Serpella. Niente marcia nuziale per la Tury, ma tante parole.

Al momento commovente dello scambio delle promesse si sono alternati quelli delle parole d’amore pronunciate dagli amici dei Turpellas. Ma il momento più alto della cerimonia – e i fan dei Turpellas saranno d’accordo – è stato l’arrivo di Nadine e Gnome, gli altri due membri della famiglia: i due cani a cui Paola e Riccardo sono legatissimi.

Protagonisti indiscussi del matrimonio di Paola Turani – oltre ai colleghi influencer che hanno documentato meticolosamente la cerimonia su Instagram – sono stati i suoi tre – sì, tre – vestiti da sposa, firmati dall’atelier Eme.

Altro che Chiara Ferragni! Paola Turani ha percorso la passerella per arrivare tra le braccia del futuro marito con un abito principesco color avorio, per la cena ha indossato un vestito aderente e con un profondo scollo sulla schiena. Per la parte finale del super party Paola ha scelto un tubino corto incredibilmente glamour.

Una cerimonia da vip, quella dei Turpellas: tanti i volti noti del mondo dei social, ma non solo. Basti pensare che il testimone dello sposo è stato Tomaso Trussardi, accompagnato, ovviamente, da Michelle Hunziker.

Un anno fa, il suo inseparabile Serpella le aveva chiesto di sposarlo in un prato fiorito di lavanda della Provenza e da lì Paola Turani aveva iniziato a preparare le sue nozze da sogno, aggiornando costantemente il suo stuolo di fan. Il 5 luglio si è coronato il sogno di Paola e Riccardo.