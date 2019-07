Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 7 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, domenica 7 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, avete troppi pensieri per quella testa e l’amore sembra essere passato in secondo piano, uno slittamento che poco compiace il vostro partner. Se avete da poco avviato una relazione, non dovreste prendere sotto gamba questo nuovo sentimento, anzi, dovreste coltivarlo di più. Bisogna trovare il giusto equilibrio ed evitare di angosciarsi per nulla.

Cari Toro, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà positiva per voi. Siete stufi di guardarvi sempre alle spalle, volete andare avanti e le stelle sono dalla vostra parte per mettere in atto alcuni progetti nuovi per un futuro migliore. Giornata positiva anche per l’amore, c’è spazio per quelli che vecchi e quelli nuovi.

Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, quella di domani non sarà una giornata promettente per voi, vivrete la domenica con poca voglia e forte agitazione. Un occhio di riguardo per la vostra salute, anche al lavoro che ultimamente vi turba il sonno.

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox il mese di giugno è stato ricco d’agitazione, avete dovuto risolvere molti problemi e finalmente luglio vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo. Vedrete che le cose miglioreranno così come l’amore, quello di domani potrebbe essere il trampolino di lancio per lasciarsi il passato alle spalle.

Cari Leone, in questo periodo avete molte decisioni da prendere e questa responsabilità vi provoca una certa angoscia. Nonostante la vostra natura da leader, certe volte vorreste che fossero gli altri a occuparsi dei problemi. Attenzione alle vostre finanze, i soldi sembrano non bastare mai e con i saldi in arrivo potreste darvi a una follia sfrenata di cui al momento non avete proprio bisogno.

Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, secondo Paolo Fox siete entrati in un periodo di grande forza. Anche l’amore ha fatto un giro sulle montagne russe di recente, ma la corsa è finita e potete tornare con i piedi per terra senza lo stomaco sottosopra. Affrontate le questioni sentimentali con più serenità.

Cari amici della Bilancia, avete bisogno di tranquillità in questa fase delicata della vostra vita e l’amore potrebbe essere la fonte maggiore di stress. Prendete una valigia, prenotate un volo e scappate, ritagliatevi uno spazio per voi e cercate di fare un po’ di chiarezza nel cuore e nella testa.

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox potete contare su un amore solido in questo periodo, proprio quello di cui avete bisogno per affrontare quelle turbolenze che la vita ogni tanto riserva a tutti noi. Il lavoro non sembra soddisfarvi più, non come una volta, ma talvolta è importante saper scendere a compromessi e accontentarsi.

Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di riposarvi, andate alla ricerca di relax perché la vostra testa ha bisogno di solitudine e tranquillità per riflettere a lungo su alcuni cambiamenti dell’ultimo periodo. Forse in amore avete dovuto affrontare qualche problema che non si è ancora risolto, pensateci su. Avete avuto anche un calo fisico, quindi cercate di essere cauti.

Cari Capricorno, periodo di riflessione in arrivo per voi. L’amore vi ha privato del sonno, non siete ben certi di aver imboccato la strada giusta e il rimorso è diventato un vostro compagno di viaggio. Attenti a non lanciarvi in una nuova avventura sentimentale, il chiodo-schiaccia-chiodo non funziona per tutti.

Cari Acquario, sono stati mesi frenetici per voi e avreste bisogno di riposarvi un po’, ma avete tanta di quella energia da non sapere più cosa farvene. Non vi piace restare con le mani in mano e le vostre idee cambiano in continuazione, anche a causa dell’influenza delle persone che vi circondano. Imparate a ragionare con la vostra testa.

Cari Pesci, secondo Paolo Fox la vostra sarà una domenica agitata, potreste rimanere delusi dal comportamento di qualcuno a voi caro, un amico o il partner. Credevate di poter contare sul loro appoggio e invece, a conti fatti, vi siete ritrovati da soli e la delusione scotta troppo.