Oroscopo Paolo Fox 6 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 6 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 6 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2019 | Previsioni

Per gli amici dell’Ariete il weekend che si appresta a iniziare non sarà uno dei più indimenticabili. Soprattutto per quanto riguarda alcune questioni di cuore: litigi, incomprensioni e una certa insofferenza faranno sì che ci siano molte discussioni con il partner. Non sarà che forse siete un po’ troppo gelosi? Pensateci.

Rialzate la testa dopo un periodo di certo non molto facile. Negli ultimi giorni le cose stanno iniziando ad andare per il verso giusto e il vostro entusiasmo inizia a tornare. Continuate così, ma non sfogate eccessivamente la vostra felicità nello shopping. Il vostro portafogli potrebbe risentirne.

Parola d’ordine: riposo. Avete dato tutto nell’ultima settimana: sul lavoro avete speso un sacco di energie e avete in cambio ottenuto solo nuove dosi di stress; in famiglia avete cercato di risolvere alcune incomprensioni ma ne sono scaturiti solo nuovi litigi. Oggi pensate solo a voi stessi.

Tanti cambiamenti sono in corso nella vostra vita. Ma soprattutto nella vostra testa. Iniziate a tagliare i ponti col passato, soprattutto quelli troppo traballanti. E proiettatevi al futuro. Occhio ai troppi impegni nel lavoro, anche durante il weekend. Pensate di più a voi.

Amici del Leone, è il momento di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro negli ultimi mesi. Avete avuto diverse gratificazioni su più fronti, ma grazie al vostro carattere non vi sentite ancora arrivati. Occhio alle tasche: ultimamente avete avuto troppe spese, contenetevi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2019 | Vergine

Anche per la Vergine è un periodo di grosse soddisfazioni. Impegnatevi a fondo, non potrete che crescere. E non disegnate i grandi cambiamenti, soprattutto quelli che potrebbero riguardare il lavoro nel prossimo autunno.

Amici della Bilancia, per voi questo weekend sarà decisamente sottotono. In questo sabato, avrete diversi problemi dal punto di vista amoroso. Se siete single, inoltre, una grossa delusione vi renderà molto tristi. Cosa fare? Dedicatevi agli amici e alla famiglia, che sanno sempre trovare il modo per farvi sorridere.

Per lo Scorpione sarà un sabato tutto sommato positivo. I pensieri non mancano, come anche i grossi cambiamenti che non avevate preventivato ma che sono divenuti realtà. Tuttavia, vi sentite bene a livello fisico e mentale e siete pronti ad affrontare le difficoltà. Se siete single, incontri galanti in vista.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2019 | Sagittario

Siete molto stressati in questo periodo, perché alcuni litigi in famiglia e sul lavoro vi hanno tolto completamente l’entusiasmo. Siete delusi da persone che pensavate di stimare e che invece si sono rivelate troppo diverse da voi. La soluzione però è non farsi sopraffare dal nervosismo. Soprattutto quando è weekend e potete riposare.

Amici del Capricorno, a volte la vita vi mette davanti a un bivio e con voi nelle ultime settimane lo ha fatto con insolita insistenza. Avete preso la vostra decisione, ma continuate a soffrire, soprattutto perché coinvolge indirettamente anche il vostro partner. Tuttavia, le stelle vi consigliano di non tornare sui vostri passi. L’obiettivo deve essere la vostra piena realizzazione.

Per l’Acquario lo stress non manca mai. Alcuni di voi sono completamente insoddisfatti della piega che ha preso la vostra vita, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Altri, invece, sono tristi e pensierosi soprattutto in amore. Aspettate di vivere momenti migliori.

Amici dei Pesci, anche per voi inizia un weekend sottotono. Tensioni nei rapporti personali, delusioni sul lavoro, infelicità per un’estate che è arrivata ma che voi non avete ancora metabolizzato. I problemi economici scoraggiano la vostra voglia di partire. Cercate di staccare la spina in qualche altro modo.

