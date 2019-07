Oroscopo di domani | 7 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 7 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 7 luglio 2019:

Oroscopo di domani 7 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari amici dell’Ariete, domani avrete voglia di dimostrare il vostro valore e lo farete soprattutto nel campo professionale, dove ultimamente avete concluso poco e niente, forse perché non stimolati abbastanza.

Cari amici del Toro, domani potreste ricevere un brutto risveglio. Nonostante sia domenica, pace e tranquillità saranno da archiviare per voi che dovrete risolvere alcuni problemi, anche di natura economica, e per conto di terzi. Quando la famiglia chiama dovete rispondere, non avete molta alternativa, quindi munitevi di pazienza.

Oroscopo di domani 7 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata importante per il vostro amore. Da tempo avete navigato in pessime acque, ma di recente la situazione sembra essersi finalmente placata e siete arrivati in un porto sicuro, un limbo dal quale nessuno potrà farvi uscire. Coccolate il vostro partner magari organizzando una gita fuori porta, una cena in riva al mare a lume di candela oppure con un bicchiere di vino in terrazza.

Cari amici del Cancro, le stelle sono favorevoli a nuovi incontri quest’oggi, l’importante è arrivare preparati! Non potete più aspettare che il principe azzurro bussi alla vostra porta, qualche volta bisogna andarselo a cercare, sempre che esista! Il vostro romanticismo si è un po’ spento di recente, rispolveratelo.

Cari Leone, giornata intensa per voi che amate avere sempre il controllo su tutto e tutti. La vostra domenica partirà per il verso giusto ma potrebbe incrinarsi strada facendo, forse perché qualcuno deciderà di prendere in mano il timone della nave e lasciarvi in panchina. Non guastatevi la giornata soltanto per difendere il vostro orgoglio da fieri felini.

Oroscopo di domani 7 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, giornata particolarmente cupa per voi. Avete avuto un battibecco nel weekend che non riuscite a mandar giù, avete preso le distanze dalla persona interessata ma continuate a rimuginare, nell’attesa che sia l’altro a compiere un passo indietro. Quanto è importante l’orgoglio per voi? Più della persona coinvolta?

Cari amici della Bilancia, vi sentite pronti a rimettervi in gioco. Dopo una delusione d’amore, non eravate più certi di poter credere ancora in questo sentimento e avete preferito giocare in panchina negli ultimi tempi. Qualcuno però ha fatto breccia nel vostro cuore di finta pietra e volete dimostrare di avere tanto da dare.

Cari Scorpione, la giornata di domani vi regalerà qualche soddisfazione in campo sentimentale e qualche lamentela in campo lavorativo. Non dovete disprezzare le critiche se costruttive, il problema è che la vostra permalosità talvolta prende il sopravvento e non vi permette di ragionare a mente limpida.

Oroscopo di domani 7 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani porta con sé mare, sole e divertimento. Non pensate troppo al lunedì e godetevi il momento, passare la giornata in compagnia di chi si ama non ha prezzo e non dovrebbe neanche permettervi di pensare a qualcosa di negativo.

Cari Capricorno, manca poco ormai per le agognate ferie, dovete soltanto stringere i denti e andare avanti senza voltarvi indietro. Il lavoro è diventato più intenso e frustrante negli ultimi tempi, quando tornate a casa non siete in grado di staccarvi del tutto da quella scrivania, la testa è sempre impegnata lì. Domani approfittate della giornata libera per impegnarvi in qualcos’altro.

Cari Acquario, giornata piacevole quella di domani. Le stelle vi suggeriscono di coltivare qualche amicizia affievolitasi nel tempo e qualche hobby lasciato da parte a causa degli impegni del quotidiano. Il vostro partner ha preso le distanze, forse perché nessuno dei due ha serie intenzioni di proseguire sulla stessa strada. Magari sedete insieme a tavola e parlatene.

Cari Pesci, domani la vostra sarà una giornata scoppiettante. Tanto sole vi mette di buonumore nonostante il caldo, avete voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, magari in compagnia di persone nuove. Siete stufi di essere rincorsi dal passato scomodo, volete liberarvene e potreste iniziare proprio da domani.

Oroscopo di domani 7 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

