Inghilterra Svezia streaming | Dove vederla in diretta tv | Finale terzo posto Mondiale femminile 2019 | Orario

INGHILTERRA SVEZIA STREAMING TV – Non sarà di certo la partita che tutte le giocatrici in campo aspiravano di giocare, ma quella tra Inghilterra e Svezia di oggi pomeriggio è comunque una finale. Le due formazioni, a partire dalle ore 17, si contendono allo stadio Allianz Riviera di Nizza il terzo posto del Mondiale di calcio femminile 2019.

Inghilterra-Svezia di oggi è sì una finale di consolazione, ma rimane una partita di livello assoluto, tra due formazioni che hanno dimostrato in questa Coppa del mondo di Francia di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo al Mondiale. Come del resto sono riuscite a fare.

In semifinale, per l’Inghilterra è stato amaro il 2-1 subito per mano delle campionesse del mondo in carica degli Usa; la Svezia, invece, è stata sconfitta dall’altra finalista, l’Olanda. Adesso, le due grandi deluse si incontrano per l’ultimo atto: chi occuperà il gradino più basso del podio del Mondiale femminile 2019?

Ma soprattutto, dove vedere la partita di oggi tra Inghilterra e Svezia? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Inghilterra Svezia streaming | Dove vedere la finale per il terzo posto dei Mondiali femminili in tv

Inghilterra Svezia sarà visibile in diretta tv, sia in chiaro, sia su Sky. Sulla pay-tv, quest’anno, sono state infatti disponibili tutte e 52 le partite del Mondiale femminile, mentre sulla Rai soltanto i 15 match migliori. Tra i quali anche le due finali, quella per il terzo posto e quella per il primo posto (tra Usa e Olanda, in programma domenica 7 aprile alle 17).

La partita tra Inghilterra e Svezia sarà quindi disponibile su entrambe le piattaforme. Sia su Sky Sport Mondiali (canale 202 e 249 del vostro decoder), sia in chiaro su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del vostro telecomando).

Calcio di inizio alle ore 17. Previsto un ampio pre e post partita, con commenti dallo studio e collegamenti con gli inviati a Lione.

Inghilterra Svezia streaming | Dove vedere la finale per il terzo posto dei Mondiali femminili su pc, smartphone e tablet

Se non riuscite a vedere la partita in tv perché siete fuori casa o per qualsiasi altro motivo, non preoccupatevi. Potete comunque godervi lo spettacolo della finale per il terzo posto del Mondiale femminile 2019 in streaming.

Sia la Rai che Sky, infatti, dispongono di una piattaforma di streaming che rende disponibili i loro contenuti anche su pc, smartphone o tablet. Per vedere la partita tra Stati Uniti e Olanda in streaming, dunque, potete utilizzare SkyGo, accessibile per tutti gli abbonati Sky, o RaiPlay, analoga piattaforma streaming della Rai completamente gratis (basta solo registrarsi con mail o un account social).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite del Mondiale femminile 2019 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Inghilterra Svezia streaming | Probabili formazioni

Ma quali sono le formazioni di Inghilterra e Svezia per la sfida di oggi pomeriggio? Quali saranno le scelte dei due allenatori per portare a casa almeno la medaglia di bronzo della Coppa del mondo di calcio femminile?

Di seguito, le probabili formazioni:

Inghilterra (4-4-2): Telford, Bronze, Houghton, Bright, Stokes, Walsh, Scott, Mead, Daly, Parris, White

C.t. Phil Neville

Svezia (4-2-3-1): Lindahl, Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson, Rubensson, Seger, Jakobsson, Asllani, Hurtig, Blackstenius

C.t. Gerhardsson

