Il lato oscuro della mia matrigna film | Trama | Cast | Streaming

IL LATO OSCURO DELLA MIA MATRIGNA FILM – Il lato oscuro della mia matrigna è una pellicola del 2018. Di genere thriller, il film è diretto da Jeffery Scott e va in onda in prima serata, sabato 6 luglio 2019, su Rai 2.

Prodotto per la televisione, Il lato oscuro della mia matrigna vede nel cast Kristy Swanson, l’attrice che ha interpretato la prima Buffy l’ammazzavampiri nel 1992.

Vediamo di cosa parla Il lato oscuro della mia matrigna e chi fa parte del cast.

Il lato oscuro della mia matrigna film | Trama

Verity e Jonathan hanno da poco perso il padre e, in seguito alla scomparsa improvvisa dell’uomo, i due sono costretti a fare ritorno nella loro gigantesca proprietà di New Orleans.

Soltanto allora i due fratelli scoprono della donna che loro padre ha sposato: il suo nome è Louise. I due avrebbero convolato a nozze una settimana prima che l’uomo morisse.

Jonathan nutre dei forti sospetti nei confronti di quella donna, in particolare per le assurde circostanze che l’hanno portata nella loro vita. Il ragazzo nutre dubbi sull’integrità della donna, ma sua sorella Verity è una ragazza instabile con un debole per l’alcool e anziché curarsi di Louise si lancia in una relazione con Eric, il figlio di Louise.

Le intenzioni concrete della vedova saltano fuori nel momento in cui s’inizia a parlare d’eredità e testamento. Louise farà di tutto per accalappiarsi l’eredità, anche a costo di compiere un omicidio.

Il lato oscuro della mia matrigna film | Cast

Chi vediamo nel cast de Il lato oscuro della mia matrigna? IN primis, come avevamo già anticipato, vedremo Kristy Swanson, la prima Buffy Ammazzavampiri (il film da cui è poi nato l’omonimo progetto televisivo) che in questa pellicola interpreta la matrigna Louise.

Verity, la giovane instabile, è interpretata da Sofia Vassilieva che abbiamo visto in alcuni film come La custode di mia sorella e Medium. Invece Jonathan è interpretato da Dave Davis, volto che abbiamo visto in True Detective e The Walking Dead.

Eric, il figlio di Louise, è interpretato da Logan Huffman (Final Girl, America).

Il lato oscuro della mia matrigna film | Streaming

Dove vedere Il lato oscuro della mia matrigna? In tv o in streaming? Il film viene trasmesso in prima serata, a partire dalle 21:05, su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di usufruire in modo gratuito (previa registrazione) dei contenuti della Rai.