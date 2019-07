Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | 6 luglio 2019 | Canale 5 | Madre Natura | Carne vs Spirito

CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE – Anche questo sabato, Canale 5 intrattiene il suo pubblico con una replica di Ciao Darwin 7, il programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

La scorsa puntata in replica ha visto sfidarsi Belli contro Brutti, mentre la sfida di questa sera, 6 luglio 2019, ripropone un’accattivante (seppur già vista) contrapposizione tra Carne vs Spirito.

Il concorrente caduto dai rulli e paralizzato in Ciao Darwin 8 rischia la vita per un’infezione

Vediamo insieme in cosa consiste la puntata di questa sera e chi sarà Madre Natura.

Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | Anticipazioni 6 luglio

Di una cosa siamo certi: di Ciao Darwin non se ne ha mai abbastanza. Anche Canale 5 ne è convinto, motivo per cui dopo l’ottava edizione il canale ammiraglio Mediaset ha scelto di riproporre al suo pubblico la precedente edizione.

Protagonisti di questa sera saranno due team in netta contrapposizione: Carne Vs Spirito.

A capitanare la prima squadra sarà Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne (dapprima come tronista e in seguito come assidua opinionista), che dovrà vedersela con il capitalo dell’altra suadra, la giornalista e conduttrice Safiria Leccese.

Tra i protagonisti della serata, spiccherà principalmente un concorrente: chi si ricorda di Nando Colelli, l’ex gieffino che si è dato poi al mondo del porno? Colelli sarà colui che si cimenterà nella prova della Macchina del Tempo; l’abbiamo visto all’undicesima edizione del Grande Fratello, prima di cimentarsi nella realizzazione di film a luci rosse.

Ciao Darwin la resurrezione | La Madre Natura di stasera

Ma chi sarà la Madre Natura riproposta questa sera nella replica di Ciao Darwin 7? A scendere dalle scalinate di Canale 5 sarà Romina Mosso Morais Gomes, una modella di Capo Verde da qualche anno cittadina milanese che ha sfilato per Moschino e Bulgari.

Romina Mosso Morais Gomes, ecco chi è la Madre Natura della replica di Ciao Darwin 7

La sua prima sfilata è stata a 15 anni, la bella Romina a Ciao Darwin ha poi stregato l’intero pubblico con la sua folta chioma e il fisico asciutto.

Ciao Darwin la resurrezione | Dove vederlo in tv e in streaming

Come sempre, Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 (tasto 5 o 505 – in HD – del vostro digitale terrestre). Per i possessori di Sky, il canale è disponibile anche al tasto 105 della pay-tv.

Non sarete in casa durante la trasmissione? Niente paura, potete sempre vedere il programma in live streaming sulla piattaforma apposita Mediaset Play. Disponibile sia sull’omonima app, sia sul sito ufficiale, Mediaset Play è completamente gratis. Vi basterà registrarvi (con social o mail) e poi godervi lo spettacolo del programma.