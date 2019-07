Bologna incendio palazzina | A Minerbio, nel bolognese, un incendio è divampato in un appartamento. A rimanere ucciso è un 64enne che si trovava nell’edificio. L’origine del rogo sarebbe accidentale.

Oltre alla vittima almeno una persona è rimasta intossicata per il fumo. Sul posto, in via Roma, sono impegnati Vigili del Fuoco e Carabinieri.