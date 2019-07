Le prime foto ufficiali del battesimo di Archie, il figlio di Harry e Meghan

Battesimo Archie foto | Questa mattina, 6 luglio 2019, il figlio del duca e della duchessa di Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stato battezzato nella cappella privata del castello di Windsor in una cerimonia provata officiata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

“Il Duca e la Duchessa del Sussex sono così felici di condividere la gioia di questo giorno coloro che sono stati loro incredibilmente vicini sin dalla nascita del loro figlio. Vi ringraziano per la vostra gentilezza nell’accogliere il loro primogenito e celebrare questo momento speciale”, hanno scritto Harry e Meghan sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex.

Archie è stato battezzato indossando il tradizionale abito dei battesimi reali, indossato da tutti i bambini della royal family.

L’originale Royal Christening Robe, realizzata in pregiato merletto Honiton foderato in raso bianco, era stato commissionato dalla regina Vittoria nel 1841 e indossata per la prima volta dalla figlia maggiore. Successivamente è stato indossato per generazioni di battesimi reali, tra cui The Queen, i suoi figli e i suoi nipoti fino al 2004, quando la regina ha commissionato questa replica fatta a mano, in modo da preservare il fragile abito storico e continuare la tradizione.

Grande assente alla cerimonia proprio la bisnonna del piccolo Archie, la regina Elisabetta, che l’anno scorso non aveva presenziato neanche al battesimo del nipote Louis, il figlio di William e Kate.

