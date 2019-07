Una voce per Padre Pio 2019 scaletta | Cantanti | Ospiti | Stasera | 5 luglio 2019 | Al Bano | Romina Power

UNA VOCE PER PADRE PIO 2019 SCALETTA – Una serata ricca di grande musica e ospiti internazionali quella di oggi, 5 luglio 2019, in prima serata su Rai 1. Stiamo parlando di Una voce per Padre Pio 2019, l’evento benefico dedicato al grande Santo di Pietrelcina, condotto da Flavio Insinna. Ma qual è la scaletta ufficiale della serata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Una voce per Padre Pio 2019

Una voce per Padre Pio 2019 scaletta | Cantanti

La serata Una voce per Padre Pio va in onda stasera venerdì 5 luglio 2019 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25. Quest’anno si festeggia il ventennale del programma ideato da Enzo Palumbo, e che torna in prime time dopo essere andato in seconda serata nel 2018.

Gli ospiti di Una voce per Padre Pio 2019

Le anticipazioni complete della serata

Per l’occasione hanno deciso di prendere parte tanti personaggi dello spettacolo amati dal pubblico, che con la loro presenza vogliono dare una testimonianza di fede, sull’esempio di Padre Pio.

Al momento non è stata diffusa una scaletta ufficiale dell’evento. Nel cast comunque troviamo grandi artisti che saliranno stasera sul palco allestito davanti alla Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia di Pietrelcina. Ecco di chi si tratta:

Al Bano

Romina Power

Lina Sastri

Lino Banfi

Stefania Sandrelli

Anna Tatangelo

Gloria Guida

Gabriele Cirilli

Michele Placido

Francesco Testi

I cantanti della serata condotta da Flavio Insinna

Una voce per Padre Pio 2019 scaletta | Solidarietà

Come di consueto, la serata è legata alla Campagna di raccolta fondi Padre Pio Social Aide, sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, per sostenere i progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”.

Due in particolare le iniziative sostenute quest’anno: Il Progetto Italia a favore di opere di sviluppo e di sostegno sociale nel nostro Paese e il Progetto Africa per sostenere la copertura dei costi di gestione delle strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione della clinica “Le paradis de Padre Pio”.

Fino al 15 luglio, è possibile donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.

